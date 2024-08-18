Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan dan Inter Milan Loyo di Pekan Pembuka Liga Italia 2024-2025, Juventus Menggila saat Jamu Como 1907?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |16:11 WIB
AC Milan dan Inter Milan Loyo di Pekan Pembuka Liga Italia 2024-2025, Juventus Menggila saat Jamu Como 1907?
Para pemain Juventus kala berlaga. (Foto: Juventus)
A
A
A

AC Milan dan Inter Milan loyo di pekan pembuka Liga Italia 2024-2025. Akankah Juventus menggila saat jamu Como 1907?

Ya, ajang Liga Italia musim 2024-2025 sudah dimulai pada akhir pekan ini. Sejumlah tim top Italia pun sudah berlaga, di antaranya ada AC Milan dan Inter Milan.

AC Milan

AC Milan membuka perjalanan di Liga Italia musim ini dengan menjamu Torino. Sayangnya, penampilan mereka dalam laga yang digelar pada Minggu (18/8/2024) dini hari WIB itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2.

AC Milan bahkan harus kebobolan dua gol lebih dahulu lewat gol bunuh diri Malick Thiaw (30’) dan juga Duvan Zapata (68’). Tetapi kemudian, AC Milan berhasil comeback jelang akhir laga lewat gol Alvaro Morata (89’) dan Noah Okafor (90+5’).

Berkat dua gol itu, AC Milan terhindar dari kekalahan. Tetapi, mereka hanya bisa meraih 1 poin saja di pekan pertama Liga Italia 2024-2025.

Senasib dengan tim sekotanya, Inter Milan juga gagal menang di pekan pertama Liga Italia 2024-2025. Bertandang ke markas Genoa pada Minggu (18/8/2024) dini hari WIB, Nerrazurri -julukan Inter Milan- ditahan 2-2.

Halaman:
1 2
      
