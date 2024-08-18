Jadwal dan Link Live Streaming Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025

JADWAL dan link live streaming Chelsea vs Manchester City di laga perdana Liga Inggris 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang dihelat di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris tersebut akan dimainkan pada malam ini, Minggu (18/8/2024).

Laga bertajuk big match langsung terjadi di pekan pertama Liga Inggris 2024-2025. Sang juara bertahan Liga Inggris musim lalu bakal mencoba merebut poin penuh saat bertandang ke markas Chelsea.

Pelatih Man City, Josep Guardiola pun meminta kepada anak buahnya untuk langsung mengincar gelar juara, bahkan sejak laga pertama. Sebab ia tak mau pemain yang tak memiliki tekad untuk memenangkan kompetisi di Man City.

"Jika kami tidak memiliki antusiasme atau keinginan, jangan berada di sini. Itulah kunci dari segalanya. Tekanannya cukup mirip, sedikit berkurang karena Anda telah (sudah) melakukannya (juara Liga Inggris),” kata Guardiola, dilansir dari Manchester Evening News, Minggu (18/8/2024).

Guardiola pun percaya diri dengan skuadnya saat ini Man City bisa berjaya di musim 2024-2025. Ia pun menilai permainan Man City juga bisa terus berkembang jika semua berniat tampil lebih baik.

"Kami harus melihat diri kami sendiri apa yang dapat kami lakukan dengan lebih baik, kami selalu dapat meningkatkan, keinginan untuk menjadi lebih baik secara individu. Pemain ingin menjadi lebih baik secara individu,” tambahnya.