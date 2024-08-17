Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tanggapi Senang Kritik dari Bung Towel: Sepakbola Indonesia Butuh Orang seperti Itu untuk Berkembang!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |22:20 WIB
Shin Tae-yong Tanggapi Senang Kritik dari Bung Towel: Sepakbola Indonesia Butuh Orang seperti Itu untuk Berkembang!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tanggapi senang kritik dari pengamat sepakbola Indonesia, Tommy Welly alias Bung Towel. Menurut Shin Tae-yong, sepakbola Indonesia justru butuh orang-orang yang kerap melontarkan kritik pedas agar bisa terus berkembang.

Shin Tae-yong telah menjadi favorit para pencinta sepakbola Indonesia setelah berhasil membawa Timnas Indonesia menorehkan prestasi di tingkat Asia. Contohnya pada tahun ini, pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengantarkan Timnas Indonesia U-23 finis di peringkat keempat Piala Asia U-23 2024. Pencapaian itu baru terjadi sepanjang sejarah.

Bung Towel

Selain itu, Shin Tae-yong juga berhasil mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Prestasi itu menjadi pencapaian tertinggi Tim Merah-Putih di turnamen sepakbola terakbar antar negara Benua Kuning itu.

Kendati demikian, tak sedikit pula pihak yang kerap memberikan kritik kepada Shin Tae-yong dan salah satu yang paling vokal adalah Bung Towel. Hal yang paling sering dikritiknya adalah seringnya Shin Tae-yong menggunakan pemain keturunan atau pemain naturalisasi di Skuad Garuda.

Namun ternyata, Shin Tae-yong justru senang dirinya kerap mendapat kritikan, termasuk dari Bung Towel. Sebab menurutnya, sepakbola Indonesia justru butuh orang-orang sepertinya untuk berkembang.

"Saya tahu itu, penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya dan karena mereka melaporkannya saya jadi mengetahui itu. Tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar sepakbola bisa berkembang," kata Shin Tae-yong dalam interview di kanal Youtube, KBS World Indonesian, Sabtu (17/8/2024).

“Tidak semua orang akan menyukai saya 100 persen di kelompok mana pun, jika saya mendapat dukungan 100 persen saya sendiri bisa menjadi otoriter,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185886/erick_thohir-RcSW_large.jpg
Ketua PSSI Erick Thohir Minta Publik Tenang: Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Tak Perlu Terburu-buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185879/alex_pastoor-Q6lb_large.jpg
Move On dari Timnas Indonesia, Alex Pastoor Berharap Jadi Pelatih Baru Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185856/timnas_indonesia-ojHW_large.jpg
5 Negara Peserta Piala Dunia 2026 yang Ternyata Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia, Nomor 1 Arab Saudi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/01/inter_milan_takluk_1_2_dari_udinese.jpg
Alarm Bahaya di Inter! 5 Pemain Sekaligus Absen Jelang Duel Panas Vs Atletico Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement