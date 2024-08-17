Penyebab Shin Tae-yong Belum Berani Panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia

PENYEBAB Shin Tae-yong belum berani panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia menarik diulas. Padahal, Jens Raven diketahui tampil apik takala membela Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19 2024 pada 17-29 Juli 2024.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia U-19 sukses menjadi juara setelah menaklukan Thailand di partai final dengan skor 1-0. Gol semata wayang garuda muda itu dicetak oleh striker naturalisasi, Jens Raven. Tak ayal, dirinya didapuk menjadi man of the match di laga itu.

Bukan hanya itu, sepanjang Piala AFF U-19, Jens Raven total sukses mencetak 4 gol. Jumlah gol ini hanya kalah dari striker Australia, Jake Najdovski, yang mencetak lima gol.

Meski tampil impresif bersama Timnas Indonesia U-19, nama Jens Raven belum juga dipromosikan untuk bermain di Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong. Padahal, pelatih asal Korea Selatan itu tengah membutuhkan sosok penyerang gacor untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tergabung di grup yang berat, tentu perlu ada sosok striker tajam yang siap menjadi juru gedor skuad Garuda.

Namun, menurut Shin Tae-yong, Jens Raven yang masih berusia sangat muda masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh sebab itu, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu menginginkan Raven untuk berkembang selangkah demi selangkah sebelum akhirnya promosi ke Timnas Indonesia senior.

"Dulu, saya melihat dan berangkat langsung ke Belanda. Saya melihatnya (Jens Raven) masih ada kekurangan," kata Shin Tae-yong.

"Jadi harus selangkah demi selangkah dan membuat suasana yang baik agar dia berkembang. Jangan sampai dia tidak fokus dalam meningkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi, kami akan lihat prosesnya seperti apa (sebelum promosi ke level senior)," sambungnya.