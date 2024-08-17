Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Belum Berani Panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |18:51 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Belum Berani Panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia
Jens Raven dan Welber Jardim kala membela Timnas Indonesia U-19. (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong belum berani panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia menarik diulas. Padahal, Jens Raven diketahui tampil apik takala membela Timnas Indonesia U-19 di ajang Piala AFF U-19 2024 pada 17-29 Juli 2024.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia U-19 sukses menjadi juara setelah menaklukan Thailand di partai final dengan skor 1-0. Gol semata wayang garuda muda itu dicetak oleh striker naturalisasi, Jens Raven. Tak ayal, dirinya didapuk menjadi man of the match di laga itu.

Jens Raven

Bukan hanya itu, sepanjang Piala AFF U-19, Jens Raven total sukses mencetak 4 gol. Jumlah gol ini hanya kalah dari striker Australia, Jake Najdovski, yang mencetak lima gol.

Meski tampil impresif bersama Timnas Indonesia U-19, nama Jens Raven belum juga dipromosikan untuk bermain di Timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong. Padahal, pelatih asal Korea Selatan itu tengah membutuhkan sosok penyerang gacor untuk babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tergabung di grup yang berat, tentu perlu ada sosok striker tajam yang siap menjadi juru gedor skuad Garuda.

Namun, menurut Shin Tae-yong, Jens Raven yang masih berusia sangat muda masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh sebab itu, eks pelatih Timnas Korea Selatan itu menginginkan Raven untuk berkembang selangkah demi selangkah sebelum akhirnya promosi ke Timnas Indonesia senior.

"Dulu, saya melihat dan berangkat langsung ke Belanda. Saya melihatnya (Jens Raven) masih ada kekurangan," kata Shin Tae-yong.

"Jadi harus selangkah demi selangkah dan membuat suasana yang baik agar dia berkembang. Jangan sampai dia tidak fokus dalam meningkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi, kami akan lihat prosesnya seperti apa (sebelum promosi ke level senior)," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185886/erick_thohir-RcSW_large.jpg
Ketua PSSI Erick Thohir Minta Publik Tenang: Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Tak Perlu Terburu-buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185879/alex_pastoor-Q6lb_large.jpg
Move On dari Timnas Indonesia, Alex Pastoor Berharap Jadi Pelatih Baru Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185856/timnas_indonesia-ojHW_large.jpg
5 Negara Peserta Piala Dunia 2026 yang Ternyata Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia, Nomor 1 Arab Saudi!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647895/pbsi-tarik-mundur-apriyanifadia-dari-syed-modi-india-international-2025-nqe.webp
PBSI Tarik Mundur Apriyani/Fadia dari Syed Modi India International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
SEA Games 2025 Makin Dekat! Kontingen Indonesia Berangkat Awal Desember, Tunggu Lampu Hijau Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement