Dua Hal yang Jadi Pengingat Hugo Samir saat Debut Bersama Persik Kediri di Liga 1 2024-2025

HUGO Samir melakoni debut bersama Persik Kediri di Liga 1 2024-2025. Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan selalu mengingat pesan orang tua dan berselawat sepanjang laga.

Persik Kediri tumbang dari Bali United 1-3 di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Minggu (11/8/2024) lalu.

Semua gol untuk Bali United dicetak oleh Mitsuru Maruoka (18'), dan Privat Mbarga (50', 69'). Macan Putih -julukan Persik Kediri- membalas satu gol via Krisna Bayu Otto (74').

Hugo Samir bermain sejak awal pertandingan dalam laga debutnya. Ditempatkan di sisi sayap kanan, Hugo seringkali dilanggar oleh para pemain lawan.

Namun, eks pemain Timnas Indonesia U-24 itu tak termakan emosi seperti dulu. Hugo lebih tabah karena teringat dengan pesan yang disampaikan kedua orang tuanya.

"Papa dan mama selalu ingatkan Hugo. Kemarin juga tahu kalau saya akan bermain, diingatkan agar jaga emosi," kata Hugo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (15/8/2024).