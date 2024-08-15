Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Jadi Pembahasan Shin Tae-yong dan Erick Thohir saat Bertemu Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |13:00 WIB
Ole Romeny Jadi Pembahasan Shin Tae-yong dan Erick Thohir saat Bertemu Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Erick Thohir dan Shin Tae-yong bertemu jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Erick Thohir)
A
A
A

SHIN Tae-yong dan Erick Thohir bertemu jelang Timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Momen itu diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadi miliknya.

Kolom komentar pun diramaikan netizen. Beberapa dari mereka berbicara soal kemungkinan Shin Tae-yong dan Erick Thohir membicarakan rencana naturalisasi Ole Romeny.

"Senang bisa kembali bertemu Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja," tulis Erick Thohir pada keterangan foto unggahannya.

"Kami membahas persiapan Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan perdana pada 5 September, Timnas akan bertandang menghadapi Arab Saudi. Kemudian pada 10 September Timnas akan menjamu Australia.

"Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U-22. Bismillah Timnas bisa memberikan yang terbaik.

Halaman:
1 2
      
