HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC di Bali, Nova Arianto Ungkap Kekurangan Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |06:07 WIB
TC di Bali, Nova Arianto Ungkap Kekurangan Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

NOVA Arianto mengungkapkan kekuarangan Timnas Indonesia U-17 yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Sang pelatih berharap para pemainnya bisa berada dalam kondisi fisik lebih baik usai pemusatan latihan kali ini.

Sebagaimana diketahui, Nova Arianto memboyong 35 pemain untuk TC di Bali. Para pemain yang ikut TC berdasarkan hasil seleksi yang digabung dengan skuad Piala AFF U-17 beberapa waktu lalu.

 

Nova mengatakan kondisi fisik setiap pemain memang pasti akan ada perbedaan dari hasil seleksi dan skuad Piala AFF yang baru bergabung kembali. Jadi, dia akan membenahi hal tersebut secara perlahan.

"Akhirnya kita sekarang memasuki persiapan umum kita menuju kualifikasi Piala Asia U-17 di bulan Oktober, jadi kita memulai TC di Bali dengan fokus saya dalam menyamakan secara fisik dasar pemain, karena ada beberapa pemain baru, termasuk pemain lama yang mungkin dalam klubnya secara intensitas latihannya berbeda," kata Nova dilansir dari laman PSS.

 BACA JUGA:

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan perbedaan antara pemain baru dan lama memang tidak terlalu signifikan. Oleh dikarenakan, pihaknya sudah melakukan tes awal saat tiba di Bali, pada 12 Agustus 2024.

"Saya bersyukur secara kondisi, pemain-pemain lama kondisinya masih cukup baik, tetapi masih ada jarak antara pemain lama dengan pemain baru," ucapnya.



      
