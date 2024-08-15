Jadi Salah Satu Lawan Timnas Indonesia, Timnas China Siap Buat Kejutan di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic mengklaim timnya siap membuat kejutan di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Grup tersebut diketahui akan dihuni oleh Timnas Indonesia hingga Jepang.

Timnas China akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Indonesia, dan Jepang. Team Dragons -julukan Timnas China- akan melakoni 10 pertandingan dengan format kandang-tandang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menghadapi tim-tim yang kuat, Ivankovic mengatakan siap membuat kejutan. Dia menegaskan, Timnas China akan mengerahkan kekuatan penuh sejak awal pertandingan untuk mengalahkan lawannya.

“Kami tidak akan memasuki pertandingan apa pun dengan tangan terangkat. Kami ingin melawan tim mana pun dari menit pertama hingga menit ke-90 dan kami akan mencoba membuat kejutan,” kata Ivankovic dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

BACA JUGA:

"Saya yakin kami punya tim yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini yang terpenting bagi para pemain untuk percaya pada apa yang telah kami mulai,” sambungnya.

Pada pertandingan pertama, Timnas China akan bersua dengan Jepang di Saitama Stadium, Jepang pada 5 September 2024. Sedangkan, pertandingan melawan Timnas Indonesia sendiri akan digelar di China pada 15 Oktober 2024 mendatang.