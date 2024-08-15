Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Salah Satu Lawan Timnas Indonesia, Timnas China Siap Buat Kejutan di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |02:05 WIB
Jadi Salah Satu Lawan Timnas Indonesia, Timnas China Siap Buat Kejutan di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas China siap bikin kejutan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/AFCAsiancup)
A
A
A

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic mengklaim timnya siap membuat kejutan di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Grup tersebut diketahui akan dihuni oleh Timnas Indonesia hingga Jepang.

Timnas China akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Indonesia, dan Jepang. Team Dragons -julukan Timnas China- akan melakoni 10 pertandingan dengan format kandang-tandang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 

Menghadapi tim-tim yang kuat, Ivankovic mengatakan siap membuat kejutan. Dia menegaskan, Timnas China akan mengerahkan kekuatan penuh sejak awal pertandingan untuk mengalahkan lawannya.

“Kami tidak akan memasuki pertandingan apa pun dengan tangan terangkat. Kami ingin melawan tim mana pun dari menit pertama hingga menit ke-90 dan kami akan mencoba membuat kejutan,” kata Ivankovic dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

 BACA JUGA:

"Saya yakin kami punya tim yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini yang terpenting bagi para pemain untuk percaya pada apa yang telah kami mulai,” sambungnya.

Pada pertandingan pertama, Timnas China akan bersua dengan Jepang di Saitama Stadium, Jepang pada 5 September 2024. Sedangkan, pertandingan melawan Timnas Indonesia sendiri akan digelar di China pada 15 Oktober 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1646857/menakar-peluang-timur-kapadze-jadi-pelatih-timnas-indonesia-ivc.jpg
Menakar Peluang Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Persijap Jepara Pecat Mario Lemos usai 7 Kekalahan Beruntun dan Hattrick Kartu Merah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement