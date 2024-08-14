Timnas Indonesia U-17 Bakal Hadapi India U-17 sebelum Terbang ke Spanyol

GIANYAR - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, menyatakan timnya tidak hanya akan melakukan pemusatan latihan (TC) saja di Bali. Akan tetapi, mereka juga akan menjalani laga uji coba melawan Timnas India U-17, pada akhir Agustus 2024.

Skuad Garuda Asia menjalani TC di Bali sampai dengan akhir Agustus 2024. Sesi itu untuk mempersiapkan tim ambil bagian dalam Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Nova mengatakan laga uji coba memang sangat dibutuhkan oleh tim asuhanya seiring berjalannya TC. Hal itu untuk melihat perkembangan pemain selama menjalani TC.

"Rencana uji cobanya di tanggal 25 dan 27, kami akan bertanding melawan India di Bali,"kata Nova dilansir dari laman PSSI, Rabu (14/8/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan laga uji coba digelar untuk menyeleksi pemain. Hal itu tentunya berdasarkan kebutuhan tim dalam TC lanjutan di Spanyol.