HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-22 Proyeksi Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025, Nomor 1 Justin Hubner!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:26 WIB
5 Pemain Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-22 Proyeksi Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025, Nomor 1 Justin Hubner!
Justin Hubner bisa jadi andalan Timnas Indonesia U-22 di Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-22 proyeksi Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025 akan diulas Okezone. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi pemain-pemain yang turun di Piala AFF 2024 yang digelar pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 merupakan Timnas Indonesia U-22.

Pemain-pemain ini disiapkan untuk mentas di SEA Games 2025. Berhubung tajuknya Timnas Indonesia U-22, otomatis pemain-pemain yang tampil merupakan maksimal kelahiran 2003. Berdasarkan jebolan skuad Piala Asia U-23 2024, masih ada lima nama yang diproyeksikan mentas di Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-22 proyeksi Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025:

5. Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri yang kelahiran 21 Juni 2003, membantu Timnas Indonesia U-23 lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Di usianya, bek Persija Jakarta ini merupakan salah satu yang terbaik.

Tak heran, Muhammad Ferarri sudah menembus skuad senior Timnas Indonesia. Ia muncul sebagai pelapis Rizki Ridho, Justin Hubner dan Jay Idzes.

4. Hokky Caraka

Hokky Caraka

Hokky Caraka merupakan penyerang terbaik Indonesia di usianya saat ini yang baru 19 tahun. Belum genap 20 tahun, Hokky Caraka dipercaya sebagai penyerang andalan PSS Sleman.

Hal ini masuk kategori membahagiakan. Di tengah sergapan penyerang asing di Liga 1 2024-2025, Hokky Caraka muncul sebagai bomber utama Laskar Elang Jawa -julukan PSS Sleman.

3. Arkhan Fikri

Arkhan Fikri

Tak bisa dipungkiri Arkhan Fikri bakal menjadi katalisator permainan Timnas Indonesia U-22 di Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Gelandang Arema FC ini sudah menunjukan kepantasannya membela Timnas Indonesia U-22 dengan terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024.

Banyak belajar dari pemain-pemain top di Arema FC dapat mempercepat proses peningkatan skill gelandang berusia 19 tahun tersebut.

