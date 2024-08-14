Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Dapat Kabar Gembira yang Bikin Timnas Vietnam Ketakutan

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |14:25 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Dapat Kabar Gembira yang Bikin Timnas Vietnam Ketakutan
Timnas Indonesia bisa tampil mengejutkan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira yang membuat Timnas Vietnam Ketakutan. Kabar bahagia yang dimaksud adalah, dua pemain Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan debut bersama Klubnya masing-masing, yakni Nathan Tjoe-A-On (Swansea City) dan Elkan Baggott (Blackpool FC).

Soha menilai kehadiran pemain-pemain seperti Nathan Tjoe-A-On otomatis membantu pelatih Shin Tae-yong dalam meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Terlebih, skuad Garuda akan ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025.

Media Vietnam khawatir Timnas Indonesia semakin kuat. (Foto: Soha.vn)

(Media Vietnam khawatir Timnas Indonesia semakin kuat. (Foto: Soha.vn)

“Indonesia mendapat kabar gembira jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Vietnam mungkin khawatir,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

“Pelatih Shin Tae-yong mendapat kabar gembira ketika sejumlah pemain Indonesia baru saja menjadi starter dan tampil memikat bersama klub-klub Eropa,” lanjut Soha.

“Fakta beberapa pemain yang mentas di Eropa, membantu Shin Tae-yong lebih percaya diri dalam menyusun skuad Timnas Indonesia. Banyaknya pemain Indonesia yang bermain di Benua Biru membuat lawan-lawan mereka di Asia Tenggara khawatir, termasuk Timnas Vietnam,” tegas Soha.

Sudah terbukti, kehadiran pemain yang berkarier di Eropa meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya di edisi 2023.

