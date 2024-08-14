Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dapat Mitra Baru di Liga 1 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |22:33 WIB
Persija Jakarta Dapat Mitra Baru di Liga 1 2024-2025
Persija Jakarta disokong mitra baru jelang Liga 1 2024-2025 (Foto: Persija Jakarta)
JAKARTA – Persija Jakarta resmi disokong oleh sponsor baru untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Tim kebanggaan The Jakmania tersebut menggandeng produk air mineral asli Indonesia, Le Minerale.

Peresmian kerjasama tersebut dilakukan bersamaan dengan peluncuran tim Persija yang berlangsung di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada 7 Agustus 202. Dalam momen tersebut, Le Minerale diluncurkan sebagai salah satu sponsor mereka.

Persija Jakarta

Direktur Utama Persija, Ambono Januarianto, menyambut kerjasama ini dengan tangan terbuka. Kata dia, dukungan yang diberikan Le Minerale kepada skuad Macan Kemayoran akan menjadi dorongan yang apik untuk timnya agar bisa mengukir prestasi di Liga 1 2024-2025.

"Kerja sama ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Persija, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme kita. Sebagai tim yang mewakili Jakarta, kami merasa bangga dapat bermitra dengan Le Minerale, sebuah produk asli Indonesia yang telah terbukti berkualitas di berbagai perhelatan olahraga kelas dunia," kata Ambono dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Rabu, (14/8/2024).

“Kualitas Le Minerale tidak kami ragukan lagi, apalagi dengan informasi kandungan mineral di kemasannya, membuat kami yakin akan kandungan mineralnya. Hal ini memang menjadi perhatian kami, karena untuk atlet Persija sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh selama berlatih apalagi ketika bertanding, dan dalam hal ini, pemilihan air mineral yang tepat tentu sangat penting,” tambahnya.

Marketing Director Le Minerale, Febri Hutama, pun turut berbangga atas kepercayaan yang diberikan Persija kepada Le Minerale. Menurutnya, kerjasama ini bukan hanya soal bisnis, tetapi menjadi bukti semangat nasionalisme yang dimiliki kedua belah pihak untuk mengangkat martabat Indonesia di mata dunia.

