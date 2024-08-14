Pemain Asing Dewa United Kritik Kualitas Stadion Soepriadi Blitar: Harus Dikoreksi Lagi soal Lapangan!

PEMAIN asing Dewa United, Alexis Messidoro, mengkritik kualitas lapangan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar. Menurutnya, pemilihan stadion yang digunakan di Liga 1 2024-2025 harus dikoreksi lagi.

Hal ini disampaikan Alexis Messidoro usai mentas di Stadion Soepriadi pada Senin 12 Agustus 2024. Dalam laga perdana Liga 1 2024-2025 itu, Dewa United ditahan Arema FC dengan skor 0-0.

Usai laga, Alexis Messidoro mengatakan untuk kasta tertinggi sepakbola suatu negara, kondisi seperti di lapangan seperti di Stadion Soepriadi Kota Blitar, seharusnya tidak terjadi. Ia meminta PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengevaluasi lebih detail lagi.

"Ini yang liga harus lebih baik lagi, bukan cuma Dewa United bukan untuk kita, tapi untuk liga ini yang harus dikoreksi lagi, dikoreksi soal lapangan, harus lebih baik lagi," ucap Messidoro usai laga.