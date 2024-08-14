Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: PSM Makassar Ogah Terlena dengan Kemenangan di Laga Perdana, Langsung Geber Persiapan untuk Lawan PSBS Biak

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |01:25 WIB
Liga 1 2024-2025: PSM Makassar Ogah Terlena dengan Kemenangan di Laga Perdana, Langsung Geber Persiapan untuk Lawan PSBS Biak
Para pemain PSM Makassar kala berlaga. (Foto: PSM Makassar)
MAKASSAR – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, langsung geber persiapan untuk timnya jelang melawan PSBS Biak di laga kedua Liga 1 2024-2025. Dia tak mau PSM Makassar terlena dengan kemenangan di laga perdana.

Pada Senin 12 Agustus 2024 malam WIB, PSM Makassar pun sudah menggelar latihan bersama menjelang berhadapan dengan PSBS Biak Numfor. Tavares mengatakan latihan ini sangat penting mengingat Juku Eja akan menghadapi lawan yang kuat.



“Lawan kami selanjutnya (PSBS Biak) adalah tim bagus,” kata Tavares dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (14/8/2024).

“Mereka sudah bermain dan punya waktu istirahat sehari lebih,” tambah pelatih asal Portugal itu.

Pertandingan melawan PSBS Biak Numfor akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Jumat 16 Agustus 2024. Tavares mengakui, timnya masih dalam tahap penyesuaian karena kehilangan beberapa pemain penting di bursa transfer.

“Tim lain punya budget besar dan tidak kehilangan banyak pemain, tidak seperti kami,” jelas Tavares.

