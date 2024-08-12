Advertisement
LIGA INDONESIA

Debut Manis Bersama PSM Makassar, Nermin Haljeta Terima Kasih ke Suporter

Debut Manis Bersama PSM Makassar, Nermin Haljeta Terima Kasih ke Suporter
Nermin Haljeta tampil apik bersama PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)
STRIKER anyar PSM Makassar, Nermin Haljeta melakoni debut manis bersama skuad Juku Eja di Liga 1 2024-2025. Haljeta pun berterima kasih kepada para suporter yang sudah mendukungnya.

PSM Makassar berhasil menundukkan Persis Solo 3-0 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu (10/8/2024) kemarin. Haljeta mencetak brace di laga tersebut. Sementara satu gol PSM Makassar lain dicetak Rizky Eka Pratama.

Penyerang asal Slovenia itu berterima kasih kepada para suporter yang sudah mendukungnya. Haljeta berharap, PSM Makassar terus melanjutkan momentum positif selama berkandang sementara di Stadion Batakan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suporter yang datang. Dukungan mereka sangat berarti. Kami berharap bisa terus melanjutkan performa bagus di kandang,” kata Haljeta dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

“Saya senang bisa mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah tim bisa menang dan merebut semua poin. Ini semuanya karena kerja keras tim, bukan hanya saya,” sambungnya.

