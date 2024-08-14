Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lini Tengah Arema FC Jadi Sorotan Usai Ditahan Dewa United, Kode Datangkan Pemain Asing Baru?

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |00:05 WIB
Lini Tengah Arema FC Jadi Sorotan Usai Ditahan Dewa United, Kode Datangkan Pemain Asing Baru?
Laga Arema FC vs Dewa United. (Foto: Arema FC)
A
A
A

BLITAR – Lini tengah Arema FC jadi sorotan usai ditahan Dewa United pada laga perdana Liga 1 2024-2025. Akankah ini jadi kode bahwa Arema FC akan mendatangkan pemain asing baru?

Ya, lini tengah Arema FC saat berlaga di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, pada Senin 12 Agustus 2024 itu tampak kurang greget. Kombinasi Willian Marcilio dan Arkhan Fikri, tidak berjalan maksimal.

Arema FC vs Dewa United

Hal ini membuat Julian Guevara dimasukkan di babak kedua, menggantikan Jayus Hariono. Masuknya Julian Guevara sempat membuat lini tengah hidup. Tapi sayang, benturan keras yang dialami Julian Guevara hingga terkapar kemudian membuat lini tengah tim kembali kurang daya gedor.

Pelatih Arema FC, Joel Cornelli, mengatakan hasil imbang ini membuatnya mengevaluasi lini tengah, termasuk tidak menutup kemungkinan mendatangkan satu pemain asing baru lagi. Menurutnya, di laga melawan Dewa United, ia memang sengaja menempatkan dua gelandang bertahan.

Halaman:
1 2
      
