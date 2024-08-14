Elkan Baggott Dipuji Media Inggris Usai Tampil Apik di Laga Debut Bersama Blackpool

ELKAN Baggott dinilai menjadi kunci di lini pertahanan Blackpool usai The Seasiders menang 4-0 atas Burton Albion dini hari tadi. Pendapat itu disampaikan salah satu media asal Inggris, Blackpool Gazette.

Blackpool menang telak 4-0 atas Burton Albion pada putaran pertama Piala Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Pirelli Stadium, Burton, Inggris pada Rabu (14/8/2024) dini hari WIB.

Empat gol untuk Blackpool dicatatkan oleh Ryan Finnigan (69’), Matthew Pennington (76’, 81’), dan Lee Evans (90+1’). Kemenangan ini membuat The Seasiders -julukan Blackpool FC- lolos ke putaran kedua Piala Liga Inggris 2024-2025.

Dalam pertandingan ini, Elkan menjadi starter dan bermain selama 65 menit. Bek Timnas Indonesia itu akhirnya menjalani debut bersama Blackpool FC. Dalam laga perdananya, Elkan langsung mendapatkan pujian.

Media Inggris Blackpool Gazette menyebut Elkan sebagai salah satu pemain yang solid menjaga pertahanan The Seasiders. Perannya dalam mengantisipasi serangan lawan berhasil membuat Blackpool nirbobol.

“Elkan Baggott menikmati malam yang solid di tengah tiga bek pada debutnya bersama Seasiders,” tulis Blackpool Gazette, dikutip pada Rabu (14/8/2024).