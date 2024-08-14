Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Dipuji Media Inggris Usai Tampil Apik di Laga Debut Bersama Blackpool

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |08:15 WIB
Elkan Baggott Dipuji Media Inggris Usai Tampil Apik di Laga Debut Bersama Blackpool
Elkan Baggott tampil apik di laga debut bersama Blackpool FC (Foto: Instagram/Elkan Baggott)
A
A
A

ELKAN Baggott dinilai menjadi kunci di lini pertahanan Blackpool usai The Seasiders menang 4-0 atas Burton Albion dini hari tadi. Pendapat itu disampaikan salah satu media asal Inggris, Blackpool Gazette.

Blackpool menang telak 4-0 atas Burton Albion pada putaran pertama Piala Liga Inggris 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Pirelli Stadium, Burton, Inggris pada Rabu (14/8/2024) dini hari WIB.

Empat gol untuk Blackpool dicatatkan oleh Ryan Finnigan (69’), Matthew Pennington (76’, 81’), dan Lee Evans (90+1’). Kemenangan ini membuat The Seasiders -julukan Blackpool FC- lolos ke putaran kedua Piala Liga Inggris 2024-2025.

Dalam pertandingan ini, Elkan menjadi starter dan bermain selama 65 menit. Bek Timnas Indonesia itu akhirnya menjalani debut bersama Blackpool FC. Dalam laga perdananya, Elkan langsung mendapatkan pujian.

 BACA JUGA:

Media Inggris Blackpool Gazette menyebut Elkan sebagai salah satu pemain yang solid menjaga pertahanan The Seasiders. Perannya dalam mengantisipasi serangan lawan berhasil membuat Blackpool nirbobol.

“Elkan Baggott menikmati malam yang solid di tengah tiga bek pada debutnya bersama Seasiders,” tulis Blackpool Gazette, dikutip pada Rabu (14/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/45/3123093/hasil_liverpool_vs_newcastle_united_di_final_piala_liga_inggris_2024_2025-1TJ9_large.jpg
Hasil Liverpool vs Newcastle United di Final Piala Liga Inggris 2024-2025: Menang 2-1, The Magpies Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/45/3122981/simak_prediksi_liverpool_vs_newcastle_united_di_final_piala_liga_inggris_2024_2025-8Yjk_large.jpg
Prediksi Liverpool vs Newcastle United di Final Piala Liga Inggris 2024-2025: Trofi Pertama The Reds!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/45/3111458/liverpool_vs_tottenham-OqyZ_large.jpg
Hasil Liverpool vs Tottenham Hotspur di Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025: Hajar Spurs 4-0, The Reds Tantang Newcastle United di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/45/3111110/newcastle_united_vs_arsenal-AH5g_large.jpg
Hasil Newcastle United vs Arsenal di Leg II Semifinal Piala Liga Inggris 2024-2025: Dihajar 0-2, The Gunners Gagal ke Final
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646831/menang-31-atas-bahrain-indonesia-melaju-ke-babak-top-12-oman-world-cup-cvl.webp
Menang 3-1 atas Bahrain, Indonesia Melaju ke Babak Top 12 Oman World Cup
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Profil Timur Kapadze, Kandidat Pelatih Timnas Indonesia yang Tengah Dipertimbangkan PSSI
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement