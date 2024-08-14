Elkan Baggott Ditarik Keluar, Blackpool FC Langsung Menang 4-0 atas Burton Albion di Piala Liga Inggris 2024-2025

Blackpool FC menang 4-0 atas Burton Albion di Piala Liga Inggris 2024-2025. (Foto: Laman resmi Blackpool FC)

ELKAN Baggott menjalani debut saat Blakcpool FC bertandang ke markas Burton Albion di babak pertama Piala Liga Inggris 2024-2025, Rabu (14/8/2024) dini hari WIB. Tak tanggung-tanggung, bek berusia 21 tahun ini langsung dipercaya tampil sebagai starter dalam pola 3-5-2 racikan pelatih Neil Critchley.

Dalam pola tiga bek, Elkan Baggott ditempatkan sebagai bek tengah, seperti peran yang dijalani Jordi Amat atau Jay Idzes di Timnas Indonesia. Blackpool FC menang 4-0 dalam laga ini.

(Blackpool FC menang 4-0 atas Burton Albion. (Foto: Laman resmi Blackpool FC)

Namun, semua gol tercipta ketika Elkan Baggott sudah meninggalkan lapangan. Neil Critchley yang sempat mengorbitkan beberapa pemain top dunia seperti Trent Alexander-Arnold hingga Curtis Jones saat membesut tim muda Liverpool, menarik keluar Elkan Baggott pada menit 65.

Elkan Baggott digantikan pemain belakang lain bernama Oliver Casey. Saat Elkan Baggott keluar, skor sama kuat 0-0.

Masuknya Oliver Casey bak jimat bagi Blackpool FC. Terbukti hanya dalam kurun empat menit, Blackpool FC membuka keunggulan lewat Ryan Finnigan pada menit 69.

Setelah itu pada menit 76 dan 81, giliran Matthew Pennington yang membobol gawang Burton Albion, sehingga membuat Blackpool FC unggul 3-0. Gol penutup Blackpool FC dicetak Lee Evans pada menit 90+1.