5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpeluang Dicoret Shin Tae-yong untuk Lawan Arab Saudi dan Australia, Nomor 1 sang Wakil Kapten

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang berpeluang dicoret Shin Tae-yong untuk melawan Arab Saudi dan Australia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjajal Arab Saudi (6 September 2024 pukul 01.00 WIB) dan Australia (10 September 2024 pukul 19.00 WIB) di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Untuk menghadapi dua laga ini, Shin Tae-yong akan memanggil para pemain terbaiknya. Namun, Okezone memprediksi, Shin Tae-yong takkan membawa beberapa pemain di bawah ini alias mencoret dari daftar pemain yang akan dibawa. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang berpeluang dicoret Shin Tae-yong untuk lawan Arab Saudi dan Australia:

5. Elkan Baggott





Elkan Baggott diprediksi takkan dibawa Shin Tae-yong meski Timnas Indonesia tanpa diperkuat Justin Hubner melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Sebab, ketiadaan Elkan Baggott masih dapat digantikan pemain lain seperti Jay Idzes, Rizki Ridho, hingga sejumlah pemain yang bisa dimainkan sebagai bek tengah sebelah kiri seperti Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk dan Shayne Pattynama.

Bek 21 tahun ini juga belum bermain sejak akhir musim 2023-2024. Dengan begitu, Elkan Baggott belum panas jelang mengarungi musim baru.

4. Wahyu Prasetyo





Wahyu Prasetyo yang berstatus bek Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 disinyalir sulit menembus skuad utama Timnas Indonesia seiring Kehadiran Jay Idzes.

Bek Malut United ini semakin sulit bersaing jika Justin Hubner kembali dari masa skorsing dan siap kembali memperkuat skuad Garuda.