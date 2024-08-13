Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpeluang Dicoret Shin Tae-yong untuk Lawan Arab Saudi dan Australia, Nomor 1 sang Wakil Kapten

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:56 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpeluang Dicoret Shin Tae-yong untuk Lawan Arab Saudi dan Australia, Nomor 1 sang Wakil Kapten
Shin Tae-yong berpeluang coret 5 pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain Timnas Indonesia yang berpeluang dicoret Shin Tae-yong untuk melawan Arab Saudi dan Australia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjajal Arab Saudi (6 September 2024 pukul 01.00 WIB) dan Australia (10 September 2024 pukul 19.00 WIB) di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Untuk menghadapi dua laga ini, Shin Tae-yong akan memanggil para pemain terbaiknya. Namun, Okezone memprediksi, Shin Tae-yong takkan membawa beberapa pemain di bawah ini alias mencoret dari daftar pemain yang akan dibawa. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang berpeluang dicoret Shin Tae-yong untuk lawan Arab Saudi dan Australia:

5. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Elkan Baggott diprediksi takkan dibawa Shin Tae-yong meski Timnas Indonesia tanpa diperkuat Justin Hubner melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Sebab, ketiadaan Elkan Baggott masih dapat digantikan pemain lain seperti Jay Idzes, Rizki Ridho, hingga sejumlah pemain yang bisa dimainkan sebagai bek tengah sebelah kiri seperti Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk dan Shayne Pattynama.

Bek 21 tahun ini juga belum bermain sejak akhir musim 2023-2024. Dengan begitu, Elkan Baggott belum panas jelang mengarungi musim baru.

4. Wahyu Prasetyo

Wahyu Prasetyo

Wahyu Prasetyo yang berstatus bek Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 disinyalir sulit menembus skuad utama Timnas Indonesia seiring Kehadiran Jay Idzes.

Bek Malut United ini semakin sulit bersaing jika Justin Hubner kembali dari masa skorsing dan siap kembali memperkuat skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646529/mnc-digital-entertainment-tak-gentar-jumpa-rcti-di-final-turnamen-basket-mnc-sports-competition-wzh.webp
MNC Digital Entertainment Tak Gentar Jumpa RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pembalap_red_bull_ktm_tech_3_maverick_vinales.jpg
Maverick Vinales Minta Bantuan Jorge Lorenzo, KTM Langsung Bergerak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement