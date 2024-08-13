Tolak Bela Timnas Indonesia, Jordy Wehrmann Beberkan Penyebabnya

PEMAIN keturunan Indonesia-Belanda, Jordy Wehrmann akhirnya mengungkapkan alasan dirinya menolak membela Timnas Indonesia. Menurut pemaparan pemain yang kini memperkuat Madura United itu, kala itu ia tak bisa menerima ajakan bergabung ke Garuda karena tengah fokus ke hal lainnya.

Ya, PSSI sempat menawari Jordy Wehrmann untuk menjadi WNI guna memperkuat Timnas Indonesia. Namun sayangnya, penawaran itu tidak diindahkan oleh pemain jebolan Feyenoord itu.

Wehrmann pun mengakui kalau dirinya sempat mendapat tawaran dari PSSI. Namun kala itu dia belum bisa menerimanya karena sedang fokus memproses perpindahan klub. Menurutnya, kegagalan itu karena masalah waktu yang tidak pas.

“Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub. Jadi fokus saya di situ, hanya masalah timing sebenarnya yang tidak tepat,” terang Jordy Wehrmann, mengutip dari situs LIB, Selasa (13/8/2024).

Kini, Jordy Wehrmann secara mengejutkan melanjutkan kariernya dengan membela klub Liga 1, Madura United. Untuk pertama kalinya dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya kerap membela klub Eropa.

Meski baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordy Wehrmann, mengungkapkan kalau Indonesia sudah sangat dikenalnya. Mengingat, dia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu.