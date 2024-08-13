Jelang Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, PSSI Tinjau Kondisi Lapangan SUGBK

JAKARTA – PSSI tinjau Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang dipakai untuk menggelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Yunus, melihat langsung revitalisasi rumput lapangan di sana.

Peninjauan itu dilakukan PSSI pada Senin 12 Agustus 2024. PSSI memang berencana menggunakan SUGBK untuk laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 10 September 2024.

Revitalisasi rumput lapangan SUGBK pun terus dikebut agar dapat digunakan untuk laga itu. Yunus Nusi mengapresiasi Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait perawatan rumput SUGBK jelang pertandingan Indonesia melawan Australia. Pasalnya, dia nilai perawatan dilakukan secara profesional.

"PSSI berterima kasih kepada PPKGBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia," kata Yunus Nusi, dilansir dari laman PSSI, Senin 12 Agustus 2024.

Yunus Nusi mengatakan cukup puas setelah melihat langsung kondisi terkini SUGBK. Sebab, kondisi rumput lapangan mengalami perkembangan yang baik.

"Saya tadi kembali cek kondisi rumput SUGBK. Ada perkembangan signifikan dan kami berharap rumput SUGBK siap menggelar laga melawan Australia," ucap Yunus Nusi.