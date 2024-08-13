Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, PSSI Tinjau Kondisi Lapangan SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |07:27 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, PSSI Tinjau Kondisi Lapangan SUGBK
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PSSI tinjau Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) jelang dipakai untuk menggelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Yunus, melihat langsung revitalisasi rumput lapangan di sana.

Peninjauan itu dilakukan PSSI pada Senin 12 Agustus 2024. PSSI memang berencana menggunakan SUGBK untuk laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 10 September 2024.

Revitalisasi rumput lapangan SUGBK pun terus dikebut agar dapat digunakan untuk laga itu. Yunus Nusi mengapresiasi Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait perawatan rumput SUGBK jelang pertandingan Indonesia melawan Australia. Pasalnya, dia nilai perawatan dilakukan secara profesional.

Timnas Indonesia kala berlaga di SUGBK

"PSSI berterima kasih kepada PPKGBK yang berusaha maksimal untuk memasang rumput terbaik jelang pertandingan melawan Australia," kata Yunus Nusi, dilansir dari laman PSSI, Senin 12 Agustus 2024.

Yunus Nusi mengatakan cukup puas setelah melihat langsung kondisi terkini SUGBK. Sebab, kondisi rumput lapangan mengalami perkembangan yang baik.

"Saya tadi kembali cek kondisi rumput SUGBK. Ada perkembangan signifikan dan kami berharap rumput SUGBK siap menggelar laga melawan Australia," ucap Yunus Nusi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement