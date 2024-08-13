Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Berani Panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai Penghormatan Sebelum Pensiun?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |06:44 WIB
Shin Tae-yong Berani Panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai Penghormatan Sebelum Pensiun?
Shin Tae-yong berpeluang memanggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia. (Foto: EPA-EFE/Sergey Dolzhenko)
A
A
A

SHIN Tae-yong panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai bentuk penghormatan sebelum sang pemain pensiun? Beto Goncalves yang kini berusia 43 tahun mengisyaratkan pensiun sebagai pesepakbola profesional di akhir Liga 1 2024-2025.

“Saya jaga diri sekali, jaga makanan dan jaga tidur. Meski saya masih sangat kuat (untuk bermain sepakbola), kemungkinan Liga 1 2024-2025 jadi yang terakhir buat saya,” kata Beto Goncalves kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jumat 9 Agustus 2024.

Beto Goncalves isyaratkan pensiun akhir musim ini. (Foto: Instagram/@betogoncalves9)

(Beto Goncalves isyaratkan pensiun akhir musim ini. (Foto: Instagram/@betogoncalves9)

Pertama kali mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Goncalves merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah beredar di Tanah Air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura jawara Liga Indonesia 2010-2011, serta dua kali memenangkan trofi Liga 2 bareng Persis Solo dan PSBS Biak.

Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia 2011-2012 dan Copa Indonesia 2007-2008. Sederet fakta ini menunjukan Beto Goncalves punya penyerang biasa-biasa saja.

Berkat aksi ciamiknya, Beto Goncalves sampai dinaturalisasi menjadi WNI pada 2018. Ia pun dipercaya memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2018 (mengisi slot pemain senior). Beto Goncalves pun tampil apik di Asian Games 2018 dengan mencetak empat gol, sebelum akhirnya skuad Garuda Muda dihentikan UEA U-23 di 16 besar.

Di level senior, Beto Goncalves tercatat mengemas 10 gol dari 12 penampilan. Dalam sebuah wawancara medio Juni 2024, Beto Goncalves pun terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia jika dibutuhkan.

Halaman:
1 2
      
