Shin Tae-yong Berani Panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai Penghormatan Sebelum Pensiun?

SHIN Tae-yong panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia sebagai bentuk penghormatan sebelum sang pemain pensiun? Beto Goncalves yang kini berusia 43 tahun mengisyaratkan pensiun sebagai pesepakbola profesional di akhir Liga 1 2024-2025.

“Saya jaga diri sekali, jaga makanan dan jaga tidur. Meski saya masih sangat kuat (untuk bermain sepakbola), kemungkinan Liga 1 2024-2025 jadi yang terakhir buat saya,” kata Beto Goncalves kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jumat 9 Agustus 2024.

(Beto Goncalves isyaratkan pensiun akhir musim ini. (Foto: Instagram/@betogoncalves9)

Pertama kali mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Goncalves merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah beredar di Tanah Air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura jawara Liga Indonesia 2010-2011, serta dua kali memenangkan trofi Liga 2 bareng Persis Solo dan PSBS Biak.

Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia 2011-2012 dan Copa Indonesia 2007-2008. Sederet fakta ini menunjukan Beto Goncalves punya penyerang biasa-biasa saja.

Berkat aksi ciamiknya, Beto Goncalves sampai dinaturalisasi menjadi WNI pada 2018. Ia pun dipercaya memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Asian Games 2018 (mengisi slot pemain senior). Beto Goncalves pun tampil apik di Asian Games 2018 dengan mencetak empat gol, sebelum akhirnya skuad Garuda Muda dihentikan UEA U-23 di 16 besar.

Di level senior, Beto Goncalves tercatat mengemas 10 gol dari 12 penampilan. Dalam sebuah wawancara medio Juni 2024, Beto Goncalves pun terang-terangan siap memperkuat Timnas Indonesia jika dibutuhkan.