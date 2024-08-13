Laga Semen Padang vs Borneo FC Dipimpin Wasit Asing, Andre Rosiade Puji Komitmen PSSI

JAKARTA - Dewan Penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade, menyambut baik laga timnya melawan Borneo FC di pekan pertama Liga 1 2024-2025 dipimpin wasit asing Adam Mohammad. Duel itu berlangsung di Stadion STIK, Jakarta Selatan, Senin 12 Agustus 2024 malam WIB.

Sebagai informasi, Adam Mohammad merupakan salah satu wasit dengan jam terbang tinggi yang dimiliki oleh Yordania. Oleh dikarenakan, sang pengadil cukup lama mendapatkan penugasan untuk memimpin laga-laga internasional.

Andre mengatakan langkah-langkah yang dilakukan PSSI itu patut diapresiasi. Hal itu menandakan federasi cukup serius membenahi kompetisi di Infonesia agar makin berkualitas.

"Ya menurut saya kan ini salah satu proses komitmen PSSI untuk membenahi kualitas sepak bola kita, termasuk menjaga pertandingan fair and play,"kata Andre di Jakarta, dikutip Selasa (13/8/2024).

Pria berusia 45 tahun itu mengatakan tentunya dengan kehadiran wasit asing dapat meningkatkan kualitas kompetisi di Indonesia. Hal itu pun akan membuat tim-tim kontestan makin bergairah mengarungi kompetisi.

"Mudah-mudahan dengan wasit asing ini kualitas liga semakin terjaga," kata politisi Partai Gerindra itu.