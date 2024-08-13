Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab PSIS Semarang Kalah 0-1 dari Persita Tangerang di Laga Perdana Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |04:26 WIB
Penyebab PSIS Semarang Kalah 0-1 dari Persita Tangerang di Laga Perdana Liga 1 2024-2025
PSIS Semarang vs Persita Tangerang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

PENYEBAB PSIS Semarang kalah 0-1 dari Persita Tangerang di laga perdana Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, sendiri cukup kecewa karena timnya menelan kekalahan, padahal anak asuhnya tampil sangat baik dengan mendominasi pertandingan.

Kekalahan di laga pertama ini tak pelak memunculkan kekecewaan dari Agius. Juru taktik asal Malta ini memiliki banyak catatan negatif dari permainan anak asuhnya.

Meski begitu, Agius tetap melihat sisi positif juga dari PSIS Semarang. Menurutnya, ada banyak kreasi yang diciptakan Gali Freitas cs.

PSIS Semarang vs Persita Tangerang

Soal penyebab kekalahan sendiri, Agius turut menyoroti lini pertahanan Persita Tangeran. Menurutnya, lini pertahanan tim lawan itu tampil bagus.

“Saya melihat performa tim bagus di laga ini. Tapi, saya kecewa dengan hasil ini karena kita mengalami kekalahan dan ini tentu bukan hasil yang bagus,” kata Agius, dilansir dari situs LIB, Selasa (13/8/2024).

“Jika melihat jalannya pertandingan, ada banyak yang negatif. Tapi, kita akan lihat sisi positifnya. Kita punya lima peluang emas dan kebobolan satu gol dari skema corner kick. Kita harus akui pertahanan Persita tampil bagus di laga ini,” terangnya.

Agius berharap para pemain PSIS Semarang dapat terus memperlihatkan perkembangan positif. Dia ingin kekalahan ini harus berbuah menjadi kemenangan pada laga berikutnya.

“Kita punya progres yang cukup banyak di laga lawan Persita. Namun kita tentu juga harus kerja keras lagi untuk hasil yang lebih baik lagi di laga berikutnya untuk bisa memetik kemenangan,” tegas Agius.

