Manchester City Dinyatakan Degradasi dari Liga Inggris 2024-2025 Awal Tahun 2025?

MANCHESTER City terancam degradasi dari Liga Inggris 2024-2025 pada awal tahun 2025 jika dinyatakan bersalah oleh Komisi Independen. Mengutip dari The Times via Mirror, Komisi Independen akan memulai sidang 115 kasus yang diduga dilakukan Manchester City mulai September 2024.

Sidang ini dimulai dua bulan lebih awal dari yang dijadwalkan sebelumnya, yakni November 2024. Setelah sidang dilakukan dari pertengahan sampai akhir September 2024, Komisi Independen akan mengumumkan hasilnya pada awal 2025.

(Gaji Roberto Mancini di Manchester City dipermasalahkan. (Foto: EPA-EFE)

Menurut Mirror jika terbukti bersalah, The Citizens -julukan Manchester City- bakal terdegradasi! Lantas, masalah apa yang sebenarnya menimpa skuad asuhan Josep Guardiola?

Manchester City dinilai tidak transparan dalam nilai kontrak sang mantan pelatih, Roberto Mancini, pada 2009-2013. Selain itu, Manchester City juga tidak memberikan rincian gaji pemain, termasuk Yaya Toure pada 2010-2011 hingga 2015-2016.

Satu lagi, Manchester City juga dinilai tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan selama lima musim, tepatnya dari 2018-2019 hingga 2022-2023. Kesimpulannya, Keuangan Manchester City yang tidak transparan menjadi asal-usul penyelidikan dilakukan.

Laporan Keuangan yang transparan memang wajib dibuat klub-klub Eropa, mengingat adanya aturan Financial Fair Play (FFP). Pelanggaran FFP biasanya membuat klub dilarang main di kompetisi antarklub Eropa.