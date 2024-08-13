Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Dinyatakan Degradasi dari Liga Inggris 2024-2025 Awal Tahun 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:29 WIB
Manchester City Dinyatakan Degradasi dari Liga Inggris 2024-2025 Awal Tahun 2025?
Manchester City di ambang hukuman berat jika sah dinyatakan bersalah. (Foto: Instagram/@mancity)
A
A
A

MANCHESTER City terancam degradasi dari Liga Inggris 2024-2025 pada awal tahun 2025 jika dinyatakan bersalah oleh Komisi Independen. Mengutip dari The Times via Mirror, Komisi Independen akan memulai sidang 115 kasus yang diduga dilakukan Manchester City mulai September 2024.

Sidang ini dimulai dua bulan lebih awal dari yang dijadwalkan sebelumnya, yakni November 2024. Setelah sidang dilakukan dari pertengahan sampai akhir September 2024, Komisi Independen akan mengumumkan hasilnya pada awal 2025.

Gaji Roberto Mancini di Manchester City dipermasalahkan. (Foto: EPA-EFE)

(Gaji Roberto Mancini di Manchester City dipermasalahkan. (Foto: EPA-EFE)

Menurut Mirror jika terbukti bersalah, The Citizens -julukan Manchester City- bakal terdegradasi! Lantas, masalah apa yang sebenarnya menimpa skuad asuhan Josep Guardiola?

Manchester City dinilai tidak transparan dalam nilai kontrak sang mantan pelatih, Roberto Mancini, pada 2009-2013. Selain itu, Manchester City juga tidak memberikan rincian gaji pemain, termasuk Yaya Toure pada 2010-2011 hingga 2015-2016.

Satu lagi, Manchester City juga dinilai tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan selama lima musim, tepatnya dari 2018-2019 hingga 2022-2023. Kesimpulannya, Keuangan Manchester City yang tidak transparan menjadi asal-usul penyelidikan dilakukan.

Laporan Keuangan yang transparan memang wajib dibuat klub-klub Eropa, mengingat adanya aturan Financial Fair Play (FFP). Pelanggaran FFP biasanya membuat klub dilarang main di kompetisi antarklub Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050112/penampilan-debut-nathan-tjoe-a-on-dipuji-pelatih-swansea-city-R6pAmuHl1b.jpg
Penampilan Debut Nathan Tjoe-A-On Dipuji Pelatih Swansea City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050047/8-pemain-termahal-di-manchester-city-musim-2024-2025-nomor-1-monster-gol-S5kSpL0l3D.jpg
8 Pemain Termahal di Manchester City Musim 2024-2025, Nomor 1 Monster Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049946/prediksi-tega-michael-owen-manchester-united-finis-ke-7-di-liga-inggris-2024-2025-erik-ten-hag-bukan-sosok-yang-tepat-vv29fsKV3b.jpg
Prediksi Tega Michael Owen: Manchester United Finis Ke-7 di Liga Inggris 2024-2025, Erik Ten Hag Bukan Sosok yang Tepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049872/prediksi-skor-manchester-united-vs-fulham-di-liga-inggris-2024-2025-setan-merah-menang-tipis-di-kandang-sendiri-zo7PDBmTBZ.jpg
Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang Tipis di Kandang Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement