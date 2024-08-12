Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Cabang Olahraga di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sepakbola Main Kapan?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |18:23 WIB
Jadwal Cabang Olahraga di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sepakbola Main Kapan?
Jadwal Cabang Olahraga di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: Instagram/ponxxiaceh)
JADWAL cabang olahraga (cabor) di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, PON ke-21 akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dari 8-20 September 2024.

PON XXI sendiri merupakan pertamanya kalinya PON digelar di dua provinsi secara sekaligus. Nantinya, 34 cabang olahraga, 46 disiplin cabang olahraga, dan 602 nomor akan dipertandingkan.

38 provinsi pun siap meramaikan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Jadi, diperkirakan PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diikuti sebanyak 6.281 atlet.

Dari sekian banyak cabor tentu ada sejumlah yang paling dinanti, salah satunya adalah cabor sepakbola putra. Sepakbola putra dijadwalkan akan bermain di Stadion Blang Asan, Pidie, Aceh, pada 2-9 September 2024.

Berikut Jadwal Cabang Olahraga di PON XXI Aceh-Sumut 2024:

BANDA ACEH

Sepak Bola (Putra), 1-11 September 2024 di Stadion H Dimurtala, dan 13-18 September di Stadion Harapan Bangsa.

Anggar, 11-16 September 2024 di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

Angkat Besi, 4-10 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

Angkat Berat pada 16-20 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

Bola Basket (5x5), 1-10 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

Bola basket (3x3), 16-19 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

Panahan, 10-19 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

Panjat Tebing, 5-19 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Tenis, 8-19 September 2024, di kompleks Stadion Harapan Bangsa dan lapangan tenis Lambung.

Baseball, 4-17 September 2024, di lapangan Tugu Universitas Syiah Kuala (USK).

Judo, 10-14 September 2024, di Gelanggang mahasiswa USK - Petanque, 10-16 September 2024, di Sport Center USK.

Rugby 7’s, 17-19 September 2024, di Stadion mini USK - X-Rugby, 10-12 September 2024, di lapangan Lambung.

      
