HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Bisa Bikin Kejutan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:48 WIB
5 Negara yang Bisa Bikin Kejutan di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Timnas Indonesia, 1 dari 5 negara yang bisa bikin kejutan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 5 negara yang bisa bikin kejutan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung pada September 2024 hingga Juni 2025.

Okezone memprediksi ada lima negara yang menempati pot lebih rendah, berpotensi finis di posisi yang lebih baik. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 5 negara yang bisa bikin kejutan di babak ketiga Kualifikasi Piala Duni 2026 zona Asia:

5. Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Uzbekistan ditempatkan di pot 3, saat tergabung di Grup A bersama Iran (pot 1), Qatar (pot 2), Uni Emirat Arab (pot 4), Kirgistan (pot 5) dan Korea Utara (pot 6). Wakil Asia Tengah ini berpotensi finis dua besar bersaing dengan Iran demi menyegel tiket lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Peluang Uzbekistan menyaingi Iran dan mengungguli Qatar sudah terlihat di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua pertemuan kandang tandang kontra Iran, Uzbekistan tidak terkalahkan.

4. Korea Utara

Timnas Korea Utara

Korea Utara juga bisa mengejutkan. Meski ditempatkan di pot paling buncit (pot 6), Korea Utara dapat setidaknya finis empat besar yang menggaransi lolos ke babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dua negara yang dapat dilewati Korea Utara adalah Uni Emirat Arab dan Kirgistan. Korea Utara memiliki modal menyingkirkan UEA karena saat bersua wakil top Asia Barat lain, Suriah, di babak kedua Grup A, wakil Asia Timur itu berhasil memenangkan pertandingan di tempat netral.

