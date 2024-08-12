10 Contoh Gerak Lokomotor, Non Lokomotor, dan Manipulatif pada Permainan Sepakbola

BERIKUT 10 contoh gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, pada permainan sepakbola. Gerakan-gerakan ini patut dipahami oleh penggemar sepakbola.

Menjadi pemain sepakbola telah menjadi impian banyak generasi masa kini. Bukan tanpa alasan, menjadi pemain sepakbola akan mendatangkan popularitas yang luar biasa dan juga uang yang tiada tara. Oleh sebab itu, banyak yang ingin terjun ke dunia si kulit bundar ini.

Sebelum bisa menjadi seorang pemain sepakbola profesional, para bibit-bibit pemain harus mengetahui teknik-teknik dasar. Di antara banyak teknik sepakbola, teknik tersebut dibagi menjadi gerak lokomotor, non lokomotor dan gerak manipulatif.

Berikut adalah ulasan seputar gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepakbola.

1. Gerak Lokomotor

Gerak lokomotor merupakan istilah yang merujuk pada gerakan yang penting dalam transportasi manusia. Lebih mudahnya, gerak ini merupakan gerakan seorang individu untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam permainan sepakbola, setiap pemain bermain di atas lapangan yang sangat luas. Semua gerakan perpindahan setiap pemain baik dalam posisi bertahan maupun menyerang bisa dikategorikan ke dalam gerak lokomotor. Berikut adalah contohnya.

1. Berlari

2. Berjalan

3. Menggelinding

4. Melompat

5. Menghindar

6. Menendang

7. Meluncur

8. Menyeleding

9. Menjatuhkan diri

10. Mengejar bola