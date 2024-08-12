Kehadiran Shin Tae-yong hingga Yeom Ki-hun di Tanah Air Disambut Gembira Netizen: Siap Tempur Nih Timnas Indonesia!

KEDATANGAN pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Tanah Air disambut gembira netizen. Dia menyebut Timnas Indonesia sudah siap tempur saat ini.

Ya, Shin Tae-yong bersama staf kepelatihan Timnas Indonesia telah tiba di Tanah Air pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam kedatangannya, ada juga asisten pelatih baru khusus striker untuk Timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun.

Kabar kedatangan Shin Tae-yong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jeong Seok-seo. Pria yang akrab disapa Jeje ini mengunggah foto dalam akun Instagram pribadinya.

“Comeback,” tulis Jeje dalam akun instagram pribadinya, Senin (12/8/2024).

Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa staf Shin Tae-yong nyaris komplet. Bahkan, asisten pelatih baru khusus striker juga sudah tiba. Yeom Ki-hun terlihat berdiri di pojok kanan mengenakan baju hitam.

Shin Tae-yong tampaknya memang sengaja merekrut Yeom Ki-hun untuk membuat lini serang Timnas Indonesia tajam. Seperti diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang Skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah.

Kehadiran Shin Tae-yong bersama para stafnya ini juga mendapat sambutan hangat dari para netizen. Mereka cukup menyoroti kehadiran Yeom Ki-hun.

“Waw, siap tempur nih,” tulis akun @ang**

“Akhirnya pojok kanan datang juga,” tulis akun @sead***

“Asik bawa pelatih baru,” @karti***

“Timnas mode Korea. Pelatihnya kelas Piala Dunia,” tulis akun @iva***