Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kehadiran Shin Tae-yong hingga Yeom Ki-hun di Tanah Air Disambut Gembira Netizen: Siap Tempur Nih Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |07:25 WIB
Kehadiran Shin Tae-yong hingga Yeom Ki-hun di Tanah Air Disambut Gembira Netizen: Siap Tempur Nih Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong dan staf pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)
A
A
A

KEDATANGAN pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di Tanah Air disambut gembira netizen. Dia menyebut Timnas Indonesia sudah siap tempur saat ini.

Ya, Shin Tae-yong bersama staf kepelatihan Timnas Indonesia telah tiba di Tanah Air pada Minggu 11 Agustus 2024. Dalam kedatangannya, ada juga asisten pelatih baru khusus striker untuk Timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun.

Kabar kedatangan Shin Tae-yong bersama asistennya itu diungkap oleh penerjemahnya, yakni Jeong Seok-seo. Pria yang akrab disapa Jeje ini mengunggah foto dalam akun Instagram pribadinya.

Shin Tae-yong dan staf pelatih Timnas Indonesia

“Comeback,” tulis Jeje dalam akun instagram pribadinya, Senin (12/8/2024).

Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa staf Shin Tae-yong nyaris komplet. Bahkan, asisten pelatih baru khusus striker juga sudah tiba. Yeom Ki-hun terlihat berdiri di pojok kanan mengenakan baju hitam.

Shin Tae-yong tampaknya memang sengaja merekrut Yeom Ki-hun untuk membuat lini serang Timnas Indonesia tajam. Seperti diketahui, penyelesaian akhir dari lini serang Skuad Garuda terkadang masih kerap menjadi masalah.

Kehadiran Shin Tae-yong bersama para stafnya ini juga mendapat sambutan hangat dari para netizen. Mereka cukup menyoroti kehadiran Yeom Ki-hun.

“Waw, siap tempur nih,” tulis akun @ang**

“Akhirnya pojok kanan datang juga,” tulis akun @sead***

“Asik bawa pelatih baru,” @karti***

“Timnas mode Korea. Pelatihnya kelas Piala Dunia,” tulis akun @iva***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184659/timur_kapadze_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-NjXR_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184584/timur_kapadze_didoakan_ribuan_jamaah_haji_uzbekistan_saat_wukuf_di_arafah_timurkapadze18-LIhl_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Didoakan Ribuan Jamaah Haji saat Wukuf di Arafah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645573/pelatih-mali-bocorkan-kelemahan-timnas-indonesia-u22-exa.webp
Pelatih Mali Bocorkan Kelemahan Timnas Indonesia U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ibnu_jamil.jpg
Borobudur Marathon 2025 Naik Kelas Jadi Elite Label! Water Station Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement