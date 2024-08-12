Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Cetak Gol Kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |06:36 WIB
Respons Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Cetak Gol Kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle
Ole Romeny kala membela FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
A
A
A

RESPONS calon penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, setelah cetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle menarik diulas. Dia merasa girang bukan main karena bisa memulai musim dengan baik.

Ya, FC Utrecht memulai perjalanan di Liga Belanda 2024-2025 dengan menghadapi PEC Zwolle. Laga itu digelar di Stadion Galgenwaard, Utrecht, pada Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB.

FC Utrecht pun sukses merebut poin penuh dalam laga itu usai menang tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeny.

Ole Romeny

Ole Romeny yang diturunkan sejak menit awal laga bisa bekerja ciamik. Dia berhasil menyambut umpan Jens Toornstra pada menit ke-16 hingga mencetak gol yang jadi penentu kemenangan FC Utrecht.

Usai laga, Ole Romeny pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ole Romeny meluapkan kegembiraannya.

“Awal musim yang bagus. Mari kita bangun dari sini,” tulis Ole Romeny dalam unggahannya di Instagram @oleromeny, dikutip Senin (12/8/2024).

Unggahan Ole Romeny pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat, sejumlah penggawa Timnas Indonesia turut mengomentari unggahan tersebut, seperti Ragnar Oratmangoen dan Ivar Jenner.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184659/timur_kapadze_masuk_daftar_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-NjXR_large.jpg
PSSI Resmi Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184632/timur_kapadze_resmi_diumumkan_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_besok_timurkapadze18-qlOE_large.jpg
Besok Siang PSSI Gelar Konferensi Pers, Umumkan 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184623/jordi_cruyff-WhXO_large.jpg
Jordi Cruyff Masuk Bursa Dirtek Ajax Amsterdam, Bisa Tetap Jadi Penasihat Teknis Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184584/timur_kapadze_didoakan_ribuan_jamaah_haji_uzbekistan_saat_wukuf_di_arafah_timurkapadze18-LIhl_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Didoakan Ribuan Jamaah Haji saat Wukuf di Arafah
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mnc_tourism_indonesia_melaju_ke_semifinal_usai_men.jpg
MNC Tourism Kalahkan MNC Insurance dan Melaju ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement