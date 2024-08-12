Respons Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny Setelah Cetak Gol Kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle

RESPONS calon penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, setelah cetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle menarik diulas. Dia merasa girang bukan main karena bisa memulai musim dengan baik.

Ya, FC Utrecht memulai perjalanan di Liga Belanda 2024-2025 dengan menghadapi PEC Zwolle. Laga itu digelar di Stadion Galgenwaard, Utrecht, pada Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB.

FC Utrecht pun sukses merebut poin penuh dalam laga itu usai menang tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeny.

Ole Romeny yang diturunkan sejak menit awal laga bisa bekerja ciamik. Dia berhasil menyambut umpan Jens Toornstra pada menit ke-16 hingga mencetak gol yang jadi penentu kemenangan FC Utrecht.

Usai laga, Ole Romeny pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ole Romeny meluapkan kegembiraannya.

“Awal musim yang bagus. Mari kita bangun dari sini,” tulis Ole Romeny dalam unggahannya di Instagram @oleromeny, dikutip Senin (12/8/2024).

Unggahan Ole Romeny pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat, sejumlah penggawa Timnas Indonesia turut mengomentari unggahan tersebut, seperti Ragnar Oratmangoen dan Ivar Jenner.