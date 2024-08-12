Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |02:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Berikut jadwal Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada pertemuan kali ini. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September mendatang.

Skuad Garuda mendapat kabar baik jelang laga kontra Australia. Pasalnya, The Socceroos kemungkinan akan pincang karena salah satu pemain andalannya, Jordan Bos kemungkinan besar akan absen.

Kabar terakhir mengatakan sang pemain mengalami cedera hamstring. Bos yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold dikonfirmasi cedera hamstring usai klubnya Westerlo mengalahkan Cercle Brugge (3-0) pada 29 Juli lalu.

Akibatnya, Bos diragukan tampil dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Namun demikian, beberapa laporan menuliskan proses pemulihan Bos akan berjalan empat sampai lima minggu. Dia akan diupayakan untuk segera pulih.

 “Bek kiri bintang Jordan Bos diragukan tampil pada kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Bahrain dan Indonesia karena ia masih berjuang melawan cedera hamstring,” tulis laporan News AU.

