Shin Tae-yong Bahagia, Bek Mahal Timnas Jepang Hiroki Ito dan Pemain Australia Jordan Bos Absen Lawan Timnas Indonesia

TIMNAS Indonesia diuntungkan jelang menghadapi putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu bek Timnas Jepang, Hiroki Ito dan pemain Timnas Australia, Jordan Bos kemungkinan besar absen saat menghadapi Skuad Garuda.

Seperti diketahui, Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 10 September dan Jepang pada 14 November.

Samurai Biru kemungkinan besar tanpa diperkuat bek andalan mereka, Hiroki Ito. Rekrutan anyar Bayern Munich itu mengalami patah tulang metatarsal di laga uji coba.

Selain bek Timnas Jepang, Hiroki Ito, pemain Australia, Jordan Bos juga kemungkinan besar akan absen melawan Timnas Indonesia. Kabar terakhir mengatakan sang pemain mengalami cedera hamstring.

Bos yang merupakan bek kiri andalan pelatih Graham Arnold dikonfirmasi cedera hamstring usai klubnya Westerlo mengalahkan Cercle Brugge (3-0) pada 29 Juli lalu.

Akibatnya, Bos diragukan tampil dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Namun demikian, beberapa laporan menuliskan proses pemulihan Bos akan berjalan empat sampai lima minggu. Dia akan diupayakan untuk segera pulih.