HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Temukan 2 Penyerang Naturalisasi yang Jadi Solusi Masalah Lini Depan Timnas Indonesia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |14:56 WIB
Shin Tae-yong Temukan 2 Penyerang Naturalisasi yang Jadi Solusi Masalah Lini Depan Timnas Indonesia?
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong sampai saat ini masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Namun, beradar kabar pria yang akrab disapa STY itu sudah menemukan solusi dari masalah lini depan itu dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi.

Ya, program naturalisasi masih menjadi andalan Timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Pemain keturunan terakhir yang berhasil dinaturalisasi adalah Calvin Verdonk.

Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdonk mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga Timnas Indonesia vs Filipina di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Juni 2024 lalu.

Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romeny dan Mauro Zijlstra.

Ole RomenyMauro Zijlstra

Romeny dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan Timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Lantas bagaimana proses naturalisasi Romeny maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut.

Halaman:
1 2
      
