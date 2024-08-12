Hasil FC Utrecht vs PEC Zwolle: Ole Romeny Cetak Gol Tunggal Kemenangan Domstedelingen

FC Utrecht menang tipis 1-0 atas PEC Zwolle berkat gol tunggal Ole Romeny di babak pertama (Foto: Instagram/FCUtrecht)

UTRECHT - FC Utrecht meraih kemenangan tipis 1-0 atas PEC Zwolle pada laga perdana Eredivisie 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Galgenwaard, Minggu (11/8/2024) malam WIB.

Ole Romeny menjadi pahlawan Domstedelingen -julukan FC Utrecht. Dia mencetak gol tunggal kemenangan timnya pada menit ke-16.

Jalannya Pertandingan

Dalam laga itu FC Utrecht dan PEC Zwolle bermain ketat sepanjang laga. Oleh dikarenakan, persentase penguasaan bola kedua tim 50 persen berbanding 50 persen.

Tim tuan rumah unggul dalam segi menyerang lebih unggul ketimbang PEC Zwolle. Sebab, mereka mencatatkan sembilan tendangan ke gawang, sedangkan tim lawan hanya lima kali.

Dalam laga itu, Ole Romeny memang menunjukkan tajinya. Oleh dikarenakan, pergerakannya cukup merepotkan tim lawan.