Tak Takut dengan Striker Persija Jakarta, David da Silva Siap Bersaing dengan Gustavo Almeida

BANDUNG – Hattrick pemain Persija Jakarta, Gustavo Almeida di laga pekan pertama Liga 1 2024-2025 menarik perhatian banyak pihak, termasuk rivalnya dari Persib Bandung, David da Silva. Da Silva pun mengaku tak gentar dengan permainan Gustavo Almeida dan siap bersaing untuk merebut status top skor di musim 2024-2025.

Ya, David da Silva mengaku siap bersaing dengan Gustavo Almeida di Liga 1 2024-2025. Ia sendiri mengakui Gustavo Almeida adalah pemain hebat, sebab ia punsudah mengenalnya sejak musim lalu. Maklum, keduanya sama-sama berasal dari Brasil.

“Saya sudah tahu dia sebelumnya karena sudah mengikutinya sejak lama. Dia pemain sangat bagus, dia adalah teman saya juga,” kata David da Silva di Stadion Arcamanik Bandung, Senin (12/8/2024).

Pemain yang kerap disapa DDS ini akui kualitas yang dimiliki Gustavo Almeida. Terbukti, stiker Macan Kemayoran itu sudah menyalipnya di papan top skorer sementara Liga 1 2024-2025 setelah menciptakan hattrick di laga perdananya melawan Barito Putera.

Meski demikian, David da Silva tak takut menghadapinya untuk bersaing di papan top skorer. Sebab di laga perdananya, ia juga mampu menciptakan brace saat mengalahkan PSBS Biak 4-1.