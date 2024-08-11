Kata-Kata Calvin Verdonk Usai NEC Nijmegen Kalah 1-2 dari FC Twente di Laga Perdana Liga Belanda 2024-2025

PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, bereaksi usai timnya, NEC Nijmegen, kalah 1-2 dari FC Twente di laga perdana Liga Belanda 2024-2025. Dia mengaku kecewa berat.

Ya, pil pahit harus ditelan NEC Nijmegen yang kalah 1-2 dari FC Twente 1-2. Pertandingan itu berlangsung di Goffertstadion, Nijmegen, Belanda pada Sabtu 10 Agustus 2024.

Sepasang gol untuk FC Twente dicatatkan oleh Sam Lammers (8’), dan Alec Van Hoorenbeeck (54’). Sementara itu, NEC Nijmegen hanya mampu membalaskan via Kodai Sano (28’).

Kekalahan ini membuat NEC Nijmegen turun ke posisi 15 pada klasemen sementara Liga Belanda 2024-2025. Mereka belum mendapatkan 1 pun poin saat ini.

Usai laga, Calvin yang bermain penuh dalam pertandingan itu mengaku sangat kecewa. Pemain berusia 27 tahun itu menyayangkan timnya yang tidak bermain lepas dan terlalu terpaku pada standar saat latihan.

“Gol pertama adalah umpan silang yang bisa mereka cetak dengan mudah dan kami memberikan skor 1-2 sebagai hadiah,” kata Calvin dikutip dari Gelderlander, Minggu (11/8/2024).