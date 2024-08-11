Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |07:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga yang akan digelar pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB itu dapat disaksikan live di RCTI.

Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga perdana Grup C, skuad Garuda akan melakoni laga tandang dulu dengan menghadapi Timnas Arab Saudi.

Jelang laga penting itu, bek tangguh Timnas Indonesia, Jay Idzes, menegaskan tak gentar melawan tim-tim kuat di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, laga-laga melawan tim kuat di Grup C akan memberi dampak bagus untuk skuad Garuda.

Jay Idzes

Selain Arab Saudi, Timnas Indonesia memang segrup dengan tim-tim kuat di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di antaranya, ada Timnas Jepang dan juga Timnas Australia.

“Ada enam pot dengan tiga tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat terendah dunia FIFA,” kata Idzes, dilansir dari Voetbalzone.

“Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu menjadi negara-negara yang menyulitkan setiap saat,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
