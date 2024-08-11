Daratkan Pemain Timnas Indonesia U-20, PSBS Biak Makin Lengkap

BIAK - PSBS Biak berhasil mendaratkan pemain Timnas Indonesia U-20, Meshaal Osman untuk menghadapi Liga 1 2024-2025. Kehadiran Meshaal yang berstatus pemain pinjaman dari Persija Jakarta itu dianggap semakin melengkapi skuad berjuluk Badai Pasifik tersebut.

Presiden PSBS, Yan Permenas Mandenas mengatakan proses administrasi pemain itu sudah rampung sepenuhnya. Tentunya, kehadiran Meshaal akan menambah kekuatan PSBS.

"Prosesnya sudah beres dan tidak ada kendala. Orangtuanya juga sangat mendukung dia dipinjamkan ke PSBS musim ini," ujar Presiden PSBS Yan Permenas Mandenas dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Yan Permenas mengatakan bergabungnya Meshaal ke PSBS sudah sesuai kebutuhan. Saat ini tim asuhan Juan Esnaider masih membutuhkan pemain muda berbakat.

Kebutuhan tersebut dilandasi dengan regulasi saat ini yang mengharuskan setiap klub Liga 1 wajib memainkan pemain muda. Jadi, pihaknya bergerak untuk memenuhi regulasi tersebut.