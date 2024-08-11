Pelatih Swansea City Diminta Mainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai Gelandang Gara-Gara The Swans Tumbang dari Middlesbrough

PELATIH Swansea City diminta mainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang. Penyebabnya, The Swans -julukan Swansea City- baru saja tumbang dari Middlesbrough.

Pertemuan Swansea City melawan Middlesbrough tersaji dalam laga pekan perdana Championship 2024-2025. Bermain di Riverside Stadium, Sabtu 10 Agustus 2024 malam WIB, Swansea kalah dengan skor 0-1.

Dalam laga itu, nama penggawa Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On tak masuk starting XI Swansea. Dia hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga tersebut, tanpa dimainkan satu menit pun.

Hasilnya, Swansea pun harus mendapat pil pahit. Mereka kalah lewat gol penalti Emmanuel Latte Lath pada menit ke-25.

Usai laga, penampilan Swansea banjir kritikan. Sejumlah pihak pun menyarankan pelatih Swansea City, yakni Luka Williams, untuk memainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang karena diyakini bisa membantu tim tampil lebih baik.

“Saran saya mainkan Tjoe-A-On di posisi gelandang bertahan, dia bagus bermain di posisi itu. Karena di Timnas Indonesia, Nathan memberikan 2 assist yang menghasilkan gol. Sukses terus Swansea, saya berharap Nathan diberi waktu bermain di Swansea,” tulis netizen dalam unggahan di akun Instagram resmi Swansea.