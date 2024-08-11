Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Swansea City Diminta Mainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai Gelandang Gara-Gara The Swans Tumbang dari Middlesbrough

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |06:50 WIB
Nathan Tjoe-A-On kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Nathan Tjoe-A-On kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Swansea City diminta mainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang. Penyebabnya, The Swans -julukan Swansea City- baru saja tumbang dari Middlesbrough.

Pertemuan Swansea City melawan Middlesbrough tersaji dalam laga pekan perdana Championship 2024-2025. Bermain di Riverside Stadium, Sabtu 10 Agustus 2024 malam WIB, Swansea kalah dengan skor 0-1.

Dalam laga itu, nama penggawa Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On tak masuk starting XI Swansea. Dia hanya duduk di bangku cadangan sepanjang laga tersebut, tanpa dimainkan satu menit pun.

Nathan Tjoe-A-On

Hasilnya, Swansea pun harus mendapat pil pahit. Mereka kalah lewat gol penalti Emmanuel Latte Lath pada menit ke-25.

Usai laga, penampilan Swansea banjir kritikan. Sejumlah pihak pun menyarankan pelatih Swansea City, yakni Luka Williams, untuk memainkan Nathan Tjoe-A-On sebagai gelandang karena diyakini bisa membantu tim tampil lebih baik.

“Saran saya mainkan Tjoe-A-On di posisi gelandang bertahan, dia bagus bermain di posisi itu. Karena di Timnas Indonesia, Nathan memberikan 2 assist yang menghasilkan gol. Sukses terus Swansea, saya berharap Nathan diberi waktu bermain di Swansea,” tulis netizen dalam unggahan di akun Instagram resmi Swansea.

Halaman:
1 2
      
