HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Tragis Ragnar Oratmangoen yang Dicampakkan FC Groningen, Nathan Tjoe-A-On Tak Dimainkan di Laga Middlesbrough vs Swansea City!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |22:06 WIB
Nasib Tragis Ragnar Oratmangoen yang Dicampakkan FC Groningen, Nathan Tjoe-A-On Tak Dimainkan di Laga Middlesbrough vs Swansea City!
Nathan Tjoe-A-On tidak dimainkan di laga Middlesbrough vs Swansea City. (Foto: Instagram/@swansofficial)
NASIB tragis Ragnar Oratmangoen yang dicampakkan FC Groningen hingga Nathan Tjoe-A-On belum dimainkan Swansea City akan diulas Okezone. Tenaga Ragnar Oratmangoen benar-benar tidak diandalkan pelatih FC Groningen, Dick Lukkien.

Menurut laporan Instagram @futboll.indonesiaa, Ragnar Oratmangoen sampai-sampai berlatih dengan FC Groningen U-21 karena tenaganya dikabarkan tak lagi diandalkan pelatih asal Belanda tersebut.

“Dapat info, Ragnar Oratmangoen tadi latihan bareng FC Groningen U-21. Pelatih FC Groningen senior (Dick Lukkien) infonya tidak menginginkan Ragnar,” tulis @futboll.indonesiaa.

FC Groningen menang 4-1 atas NAC Breda tanpa Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@fcgroningen)

(FC Groningen menang 4-1 atas NAC Breda tanpa Ragnar Oratmangoen. (Foto: Instagram/@fcgroningen)

Benar saja, penyerang Timnas Indonesia berusia 25 tahun ini tidak masuk ke dalam skuad saat FC Groningen saat menang 4-1 atas NAC Breda di pekan pertama Liga 1 Belanda 2023-2024 yang berlangsung malam ini.

Muncul rumor, pemegang tiga caps bersama Timnas Indonesia ini akan kembali ke klub lamanya yang mentas di Liga 2 Belanda 2024-2025, Top Oss atau SBV Excelsior. Terbukti dini hari tadi, eks pemain Fortuna Sittard itu menyaksikan duel laga Top Oss vs SBV Excelsior di laga pembuka Liga 2 Belanda 2024-2025.

Sementara itu, Nathan Tjoe-A-On masuk skuad Swansea City saat tandang ke markas Middlesbrough di pekan pembuka Liga 2 Inggris 2024-2025, Sabtu (11/8/2024) malam WIB. Sayangnya hingga laga berakhir, pesepakbola 22 tahun ini tidak dimainkan pelatih Swansea City, Luke Williams.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
