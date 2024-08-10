Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Ivar Jenner Main 90 Menit, Sandy Walsh Cadangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |20:14 WIB
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Ivar Jenner Main 90 Menit, Sandy Walsh Cadangan
Ivar Jenner bermain penuh bersama Jong FC Utrecht pada Sabtu 10 Agustus 2024 (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

UPDATE pemain abroad Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Ivar Jenner bermain penuh bareng Jong FC Utrecht, sementara Sandy Walsh dicadangkan oleh KV Mechelen.

Ivar dipercaya bermain selama 90 menit saat Jong FC Utrecht menahan imbang Helmond Sport 1-1 di pekan pertama Liga 2 Belanda 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion De Braak, Helmond, Belanda pada Sabtu (10/8/2024) dini hari WIB.

Ivar Jenner

Jong FC Utrecht unggul terlebih dahulu lewat gol Rafik El Arguioui (8’), namun Helmond Sport berhasil membalas via Anthony van den Hurk (25’). Pada pertandingan ini, Ivar yang bermain penuh diberi nilai 6,3 oleh Sofascore.

Nilai ini didapat setelah Ivar berhasil membukukan 45 sentuhan, satu umpan kunci, dan 76 persen akurasi passing. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu juga sempat membantu lini pertahanan dengan 12 ground duel, dan satu kali duel udara.

Halaman:
1 2
      
