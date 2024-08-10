Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Ngaku Lagi Bantu Lobi KNVB agar Timnas Indonesia Bisa Hadapi Belanda!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:27 WIB
Marc Klok <i>Ngaku</i> Lagi Bantu Lobi KNVB agar Timnas Indonesia Bisa Hadapi Belanda!
Marc Klok mengaku sedang membantu PSSI melobi KNVB agar Timnas Indonesia bersua Timnas Belanda (Foto: MPI/Cikal Bintang)
BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengungkapkan PSSI sedang mengupayakan laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan Timnas Belanda. Ia pun diminta untuk membantu melobi atau negosiasi dengan KNVB.

Timnas Indonesia memang santer dikabarkan akan bersua dengan Belanda. Kabar ini pertama kali berhembus setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns.

Erick Thohir

Erick mengatakan pertemuan itu membahas kerja sama antara Indonesia dan Belanda, terkhusus di bidang sepakbola. Menteri BUMN itu tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi untuk mewujudkan pertandingan persahabatan.

Klok membenarkan kabar tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu mengakui PSSI dan KNVB sedang melakukan negosiasi. Namun, ia mengatakan belum bisa mengonfirmasi soal kelompok umur mana yang akan bertanding.

“Kami konfirmasi, kami bicara sekarang dengan federasi Belanda (KNVB). Saya bantu juga sedikit,” kata Klok dalam konferensi pers di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat 9 Agustus 2024.

“Semoga kami ada news bagus nanti,” imbuh gelandang berdarah Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
