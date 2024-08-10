Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Gustavo Almeida Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |19:56 WIB
Persija Jakarta unggul 1-0 atas Barito Putera di babak pertama (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Duel yang berlangsung di Stadion JIS (Jakarta International Stadium), Sabtu (10/8/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Macan Kemayoran.

Gol tunggal Persija di babak pertama dicetak Gustavo Almeida (11’) menyambut umpan silang Riko Simanjuntak. Barito Putera sejauh ini belum bisa memberi perlawanan berarti.

Gustavo Almeida

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung menekan pertahanan Barito Putera sejak awal babak pertama. Tampaknya, tim tuan rumah ingin mencetak gol cepat dalam laga tersebut.

Pada menit ke-10, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- mampu membobol gawang Barito Putera. Gol tersebut diciptakan oleh Gustavo Almeida setelah memaksimalkan umpan Riko Simanjuntak.

Memasuki pertengahan babak pertama permainan kedua tim dengan intensitas tidak terlalu tinggi. Pasalnya, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Barito Putera pun berusaha merepotkan pertahanan Persija dalam upaya mencetak gol balasan. Namun, pertahanan tim asuhan Carlos Pena masih cukup solid.

Sampai akhir babak pertama belum ada tambahan gol lagu dalam laga itu. Sementara waktu Persija unggul 1-0 atas Laskar Antasari -julukan Barito Putera.

