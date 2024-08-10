Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sebelum Direkrut Dewa United, Alexis Messidoro Nyaris Gabung Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |12:33 WIB
Sebelum Direkrut Dewa United, Alexis Messidoro Nyaris Gabung Persib Bandung
Pemain Dewa United, Alexis Messidoro. (Foto: Instagram/alexis_messidoro)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui pihaknya nyaris merekrut Alexis Messidoro sebelum pemain asal Argentina itu bergabung Dewa United di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Namun, nyatanya penawaran Dewa United lebih menggiurkan sehingga Persib pun gagal merekrut pemain berusia 27 tahun tersebut.

Ya, pelatih asal Kroasia ini akui ketertarikannya terhadap Messidoro. Sebab ia sangat mengetahui kualitas dari gelandang yang sebelumnya membela Persis Solo di musim 2023-2024.

“Kita tahu setiap tim yang punya uang, tentunya mereka inginkan pemain-pemain yang berkualitas dan Dewa (United) salah satunya,” kata Bojan Hodak, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Bojan Hodak pun meminta manajemen Persib untuk merekrut Alexis Messidoro. Namun ternyata, Dewa United juga menyatakan ketertarikannya.

Alexis Messidoro

“Dewa menaikkan harga Messi sampai 50 persen,” bebernya.

Dengan kondisi itu, Persib tentu harus merelakan keinginannya menggunakan jasa Messidoro. Terbukti, pemain incarannya itu lebih memilih bergabung dengan Dewa United.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645453/eks-asisten-pelatih-timnas-indonesia-denny-landzaat-direkrut-ajax-amsterdam-syz.webp
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Direkrut Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
PSSI Pantau CV 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Bagaimana Hasilnya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement