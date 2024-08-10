Sebelum Direkrut Dewa United, Alexis Messidoro Nyaris Gabung Persib Bandung

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui pihaknya nyaris merekrut Alexis Messidoro sebelum pemain asal Argentina itu bergabung Dewa United di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Namun, nyatanya penawaran Dewa United lebih menggiurkan sehingga Persib pun gagal merekrut pemain berusia 27 tahun tersebut.

Ya, pelatih asal Kroasia ini akui ketertarikannya terhadap Messidoro. Sebab ia sangat mengetahui kualitas dari gelandang yang sebelumnya membela Persis Solo di musim 2023-2024.

“Kita tahu setiap tim yang punya uang, tentunya mereka inginkan pemain-pemain yang berkualitas dan Dewa (United) salah satunya,” kata Bojan Hodak, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Bojan Hodak pun meminta manajemen Persib untuk merekrut Alexis Messidoro. Namun ternyata, Dewa United juga menyatakan ketertarikannya.

“Dewa menaikkan harga Messi sampai 50 persen,” bebernya.

Dengan kondisi itu, Persib tentu harus merelakan keinginannya menggunakan jasa Messidoro. Terbukti, pemain incarannya itu lebih memilih bergabung dengan Dewa United.