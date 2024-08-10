Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terpukau dengan Dukungan Bobotoh di Laga Persib Bandung vs PSBS Biak, Gustavo Franca: Itu Luar Biasa

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |09:20 WIB
Terpukau dengan Dukungan Bobotoh di Laga Persib Bandung vs PSBS Biak, Gustavo Franca: Itu Luar Biasa
Pemain Persib Bandung, Gustavo Franca. (Foto: Instagram/gdefranca_)
A
A
A

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Gustavo Franca, langsung terpukau dengan dukungan Bobotoh –sebutan suporter Persib– saat melawan PSBS Biak di laga pembuka Liga 1 2024-2025. Menurutnya Bobotoh luar biasa dan ia sangat suka dengan dukungan yang diperlihatkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Jumat 9 Agustus 20024 malam WIB kemarin.

Bek asal Brasil ini mengaku senang dengan keberadaan Bobotoh di Stadion si Jalak Harupat. Bahkan ia menyebut suporter fanatik Persib ini luar biasa.

“Bagi saya ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Sangat terkesan dengan keberadaan suporter dan saya suka ini,” ungkap Gustavo Franca usai pertandingan, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Bagi Gustavo Franca, tidak mudah menghadapi PSBS Biak ini. Namun bek yang lama melintang di Liga Brasil dan Portugal ini senang lantaran Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-1.

Persib Bandung vs PSBS Biak

Masing-masing gol Persib datang melalui brace David da Silva (18’, 25’), Beckham Putra Nugraha (65’) dan Ciro Alves (77’). Sementara PSBS hanya bisa membalas lewat pemain asing mereka, Alexsandro.

Halaman:
1 2
      
