Bojan Hodak Kritik Keras Dimas Drajad Kelar Laga Persib Bandung vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, melemparkan kritik kepada sang pemain anyar, Dimas Drajad, di laga kontra PSBS Biak yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Jumat 9 Agustus 2024 malam WIB. Bojan Hodak menilai Dimas Drajad tampak grogi di matchday pertama Liga 1 204-2025 tersebut.

Terbukti di awal laga, Dimas Drajad membuang bola emas yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi gol. “Dia (Dimas Drajad) melewatkan peluang yang normalnya bisa diselesaikan menjadi gol,” kata Bojan Hodak kelar pertandingan.

(Dimas Drajad belum cetak gol di laga pembuka bareng Persib Bandung. (Foto: Instagram/@dimasdrajad)

Untungnya, Dimas Drajad mulai memperbaiki permainannya hingga memberikan assist kepada David da Silva yang menciptakan gol perdana di laga yang dimenangkan Persib Bandung dengan skor 4-1 tersebut.

“Tapi dia masih bisa lebih baik lagi dan butuh waktu untuk lebih menyatu,” lanjut pelatih asal Kroasia ini.

Selain Dimas Drajad, Bojan Hodak juga menyoroti Adam Alis. Ia menilai pemain yang dipinjam dari Borneo FC itu belum fit 100 persen.

“Dia sempat tidak berlatih selama sepuluh hari karena dia harus menyelesaikan dokumennya. Tapi, saya rasa keduanya (Dimas Drajad dan Adam Alis) pemain bagus dan saya senang,” tegas eks pelatih Timnas Malaysia U-19 ini.