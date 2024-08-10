Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan Hanya VAR, Zainudin Amali Ungkap Ada Inovasi Baru Lain di Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |11:34 WIB
Bukan Hanya VAR, Zainudin Amali Ungkap Ada Inovasi Baru Lain di Liga 1 2024-2025
Waketum PSSI Zainudin Amali. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG - Video Assistant Referee (VAR) menjadi salah satu hal yang baru untuk sepakbola Indonesia. Namun, Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali tampak memberikan sinyal bahwa masih ada inovasi lain selain VAR yang akan diperlihatkan di Liga 1 2024-2025.

Kompetisi Liga 1 2024-2025 sudah resmi dimulai pada Jumat (9/8/2024). Pertandingan pembuka mempertemukan Persib Bandung versus PSBS Biak Numfor di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

Laga ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Dalam laga ini, teknologi Video Assistant Referee (VAR) sudah dipergunakan. Ini merupakan salah satu teknologi baru yang digunakan di Liga Indonesia.

Amali menyatakan akan ada inovasi-inovasi lainnya di kompetisi Liga 1 2024-2025. Menurutnya, inovasi ini akan dilakukan secara bertahap selaras dengan proses transformasi sepak bola Indonesia.

Persib Bandung vs PSBS Biak

"Kalau ketua (Ketua Umum PSSI, Erick Thohir) sudah melakukan perubahan, salah satunya VAR dan kemungkinan akan ada inovasi lainnya," kata Amali kepada awak media di Stadion Si Jalak Harupat, dikutio Sabtu (10/8/2024).

"Tidak bisa sekaligus kami lakukan, ada berbagai hal yang harus kita benahi, dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) nya, dari sisi penyelenggaraannya, sekarang bahkan teknologi sudah masuk, VAR ya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645077/higgs-games-island-sukses-selenggarakan-turnamen-hgi-ultah-cup-2025-di-makassar-yco.webp
Higgs Games Island Sukses Selenggarakan Turnamen HGI Ultah Cup 2025 di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
PSSI Pantau CV 5 Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Bagaimana Hasilnya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement