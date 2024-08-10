Bukan Hanya VAR, Zainudin Amali Ungkap Ada Inovasi Baru Lain di Liga 1 2024-2025

BANDUNG - Video Assistant Referee (VAR) menjadi salah satu hal yang baru untuk sepakbola Indonesia. Namun, Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali tampak memberikan sinyal bahwa masih ada inovasi lain selain VAR yang akan diperlihatkan di Liga 1 2024-2025.

Kompetisi Liga 1 2024-2025 sudah resmi dimulai pada Jumat (9/8/2024). Pertandingan pembuka mempertemukan Persib Bandung versus PSBS Biak Numfor di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat.

Laga ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor telak 4-1. Dalam laga ini, teknologi Video Assistant Referee (VAR) sudah dipergunakan. Ini merupakan salah satu teknologi baru yang digunakan di Liga Indonesia.

Amali menyatakan akan ada inovasi-inovasi lainnya di kompetisi Liga 1 2024-2025. Menurutnya, inovasi ini akan dilakukan secara bertahap selaras dengan proses transformasi sepak bola Indonesia.

"Kalau ketua (Ketua Umum PSSI, Erick Thohir) sudah melakukan perubahan, salah satunya VAR dan kemungkinan akan ada inovasi lainnya," kata Amali kepada awak media di Stadion Si Jalak Harupat, dikutio Sabtu (10/8/2024).

"Tidak bisa sekaligus kami lakukan, ada berbagai hal yang harus kita benahi, dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) nya, dari sisi penyelenggaraannya, sekarang bahkan teknologi sudah masuk, VAR ya," sambungnya.