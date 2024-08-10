Tottenham Hotspur Resmi Gaet Dominic Solanke dari Rival di Liga Inggris!

LONDON – Tottenham Hotspur resmi menggaet Dominic Solanke dari Bournemouth di bursa transfer musim panas 2024. Penyerang berpaspor Inggris itu diikat dengan kontrak hingga Juni 2030.

“Kami mengumumkan dengan senang hati kedatangan Dominic Solanke dari Bournemouth,” bunyi pengumuman di situs resmi Spurs, Sabtu (10/8/2024).

“Penyerang berusia 26 tahun itu telah sepakat dengan kontrak hingga Juni 2030,” imbuh pengumuman tersebut.

Klub asal London Utara itu mesti merogoh kocek cukup dalam yakni 55 juta poundsterling (setara Rp1,17 triliun) guna menggaet Solanke. Jumlah tersebut belum termasuk add-ons dalam kesepakatan transfer.

Kendati masih berusia relatif muda, Solanke sudah cukup malang melintang di sepakbola Inggris. Ia merupakan jebolan akademi Chelsea tetapi tak pernah memperkuat The Blues di level senior.

Solanke malah memutuskan bergabung dengan Liverpool pada Juli 2017. Namun, pemain kelahiran Basingstoke itu jarang tampil sehingga dibeli Bournemouth pada Januari 2019 dan kini berlabuh di London.