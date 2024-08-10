Nathan Tjoe A-On Main di Laga Middlesbrough vs Swansea City di Liga 2 Inggris 2024-2025 Malam Ini?

MIDDLESBROUGH – Nathan Tjoe-A-On main di laga Middlesbrough vs Swansea City di Liga 2 Inggris 2024-2025 malam ini? Laga itu akan berlangsung Sabtu (10/8/2024) pukul 18.30 WIB di Stadion Riverside, Middlesbrough, Inggris.

Sejak datang pada musim panas 2023, Nathan belum sama sekali diturunkan buat Swansea City. Ia menjalani setengah musim pertamanya sebagai penghangat bangku cadangan.

Lalu, pemain Timnas Indonesia itu dipinjamkan ke SC Heerenveen selama setengah musim. Di klub tersebut, Nathan juga tidak mendapat banyak menit bermain.

Alhasil, pemain berusia 22 tahun itu kembali ke Swansea City pada musim panas 2024. Nathan tentu berharap peruntungannya sedikit berubah kali ini.

Namun, Nathan juga tidak mendapat cukup banyak waktu bermain di masa pramusim. Alhasil, nasibnya kembali terkatung-katung jelang laga perdana Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris) 2024-2025.

Kendati begitu, kans untuk melakoni debut tetap terbuka lebar. Sebab, pelatih Luke Williams masih belum menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pilihan utamanya.