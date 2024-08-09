Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Palestina Pilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai Kandang saat Jamu Yordania di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:08 WIB
Penyebab Palestina Pilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai Kandang saat Jamu Yordania di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia saat menjamu Palestina pada FIFA Matchday Juni 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Palestina (PFA) mengungkap alasan kenapa memilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang saat menjamu Yordania di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. PSSI-nya Palestina itu mengatakan, Malaysia dipilih karena salah satu alasannya tidak ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Kami memutuskan bermain di Malaysia saat menghadapi Yordania pada 10 September 2024. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Aljazair, Malaysia, Indonesia dan Qatar yang telah menawari kami bermain di kandang mereka,” tulis pernyataan resmi PFA, Okezone mengutip dari Makan Bola, Jumat (9/8/2024).

Pernyataan resmi PFA soal berkandang di Malaysia. (Foto: X/@PSFA28)

(Pernyataan resmi PFA soal berkandang di Malaysia. (Foto: X/@PSFA28)

“Malaysia dipilih karena secara geografis tidak terlalu jauh dari lokasi pertandingan kami di matchday pertama (melawan Korea Selatan). Selain itu, masyarakat Malaysia juga konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjut pernyataan PFA.

“Selain itu, Malaysia dipilih karena tidak tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kami memastikan keadilan dan respek kepada tim lain yang ada di Grup B,” tegas PFA.

Serangan zionis Israel di Palestina membuat Timnas Palestina tak bisa bermain di kandang sendiri. Di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, Mohammed Rashid dan kawan-kawan tidak pernah mentas di kandang.

Dari tiga laga yang dijalani, Palestina dua kali bermain di Kuwait dan sekali mentas di Qatar. Dua negara itu dipilih karena secara geografis tidak jauh dari Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184063/trofi_piala_dunia-BnUK_large.jpg
3 Negara yang Lolos ke Playoff Antarkonfederasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berpotensi Debut di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184023/cristiano_ronaldo-QKAk_large.jpg
Daftar 32 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Norwegia hingga Portugal Terbaru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183994/timnas_italia-CwM9_large.jpg
Timnas Italia Gagal Lolos Piala Dunia 3 Kali Beruntun jika Kalah di Babak Playoff
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3183983/timnas_italia_kalah_1_4_dari_norwegia_azzurri-2Hj6_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Norwegia Lolos Setelah Bantai Italia, Inggris dan Prancis Menggila!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644951/petinju-as-richard-torrez-jr-patahkan-hidung-lawan-di-ronde-pertama-bwt.webp
Petinju AS Richard Torrez Jr Patahkan Hidung Lawan di Ronde Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi_1.jpg
Viral di MotoGP Valencia! Marco Bezzecchi Melamar Motornya Usai Kemenangan Epik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement