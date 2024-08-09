Penyebab Palestina Pilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai Kandang saat Jamu Yordania di Kualifikasi Piala Dunia 2026

FEDERASI Sepakbola Palestina (PFA) mengungkap alasan kenapa memilih Malaysia ketimbang Indonesia sebagai kandang saat menjamu Yordania di matchday kedua Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam WIB. PSSI-nya Palestina itu mengatakan, Malaysia dipilih karena salah satu alasannya tidak ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Kami memutuskan bermain di Malaysia saat menghadapi Yordania pada 10 September 2024. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Aljazair, Malaysia, Indonesia dan Qatar yang telah menawari kami bermain di kandang mereka,” tulis pernyataan resmi PFA, Okezone mengutip dari Makan Bola, Jumat (9/8/2024).

(Pernyataan resmi PFA soal berkandang di Malaysia. (Foto: X/@PSFA28)

“Malaysia dipilih karena secara geografis tidak terlalu jauh dari lokasi pertandingan kami di matchday pertama (melawan Korea Selatan). Selain itu, masyarakat Malaysia juga konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” lanjut pernyataan PFA.

“Selain itu, Malaysia dipilih karena tidak tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, kami memastikan keadilan dan respek kepada tim lain yang ada di Grup B,” tegas PFA.

Serangan zionis Israel di Palestina membuat Timnas Palestina tak bisa bermain di kandang sendiri. Di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, Mohammed Rashid dan kawan-kawan tidak pernah mentas di kandang.

Dari tiga laga yang dijalani, Palestina dua kali bermain di Kuwait dan sekali mentas di Qatar. Dua negara itu dipilih karena secara geografis tidak jauh dari Palestina.